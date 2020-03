MINISTRICA OTKRILA DA NEĆE BITI PRODUŽIVANJA NASTAVE: ‘Sve je pod kontrolom, prioritet nam je državna matura’

‘Ako sve bude ovako kako smo krenuli, a krenuli smo dobro, ne bi trebalo biti problema’

Hrvatski učenici su zbog koronavirusa danas imali dan koji će se upisati u povijest – krenula je online nastava odnosno nastava na daljinu. Tijekom gostovanja u RTL Direktu, ministrica znanosti i obrazovanja, Blaženka Divjak, rekla je kako je prvi dan takve nastave prošao uspješno i to unatoč određenim problemima. Jedan od njih bio je kibernetički napad.

Preko javne televizije su danas učenici osnovnih škola od prvog do četvrtog razreda pratili nastavu, a školarci od petog do osmog su svoju nastavu pratili na Sportskoj televiziji. U virtualnim učionicama počela je nastava za učenike osnovnih i srednjih škola iz Istarske županije, dok će od srijede takva nastava biti uobičajena i u ostalim krajevima Hrvatske.

Kibernetički napadi nisu bili jedini problem

Napadi hakera na Sveučilišni računski centar i Carnet usporili su rad sustava pa je većini korisnika zbog toga onemogućen pristup. Napad je prijavljen policiji, a moguća kazna koju počinitelji ovog nedjela mogu dobiti iznosi od jedne do osam godina zatvora. Što se tiče motiva kibernetičkog napada, ministrica smatra da je u pitanju obijest te ističe da je to potpuno neodgovorno i da je taj čin “totalni nedostatak osjećaja da se radi o djeci”. No, hakerski napadi nisu jedini problem u ovoj priči.

“Osim što smo imali deset hakerskih napada u zadnjih 48 sati, danas smo imali milijun i 30 tisuća ulaza u sam sustav, što je 13 puta više nego na normalan dan, te 600 tisuća korisnika, ali to se sada normalizira. Još imamo oko 10 posto onih koji se nisu ulogirali, ali ostali jesu. Najmanji imaju televiziju te istovremeno sve na Youtube kanalu i web stranicama, međutim preferiramo da se nastava stvarno izvodi online jer omogućava direktnu komunikaciju i prema našim informacijama gotovo svi imaju određene uređaje. Podijelili smo više od 90 tisuća tableta, nešto doma imaju roditelji i djeca, a imamo i puno poziva onih koji žele pomoći”, rekla je Blaženka Divjak za RTL Direkt.

Sreća u nesreći je, kaže Divjak, informatička pismenost većine učenika i profesora. Za online nastavu su se u Ministarstvu počeli pripremati prije dva tjedna, a ministrica je prognozirala da je potrebno 300 videoprojekcija.

Nastava se neće produžiti

S uvođenjem online nastave za vrijeme pandemije koronavirusa Hrvatska se smjestila među 25 zemalja EU. Divjak kaže da su razlike velike jer se većina država nije tako dobro snašla kao Hrvatska. Kaže da se za sada ne ocjenjuje, iako će se to možda promijeniti ako situacija bude takva. Na pitanje mogu li učenici lakše markirati virtualnu nastavu, ministrica odgovara:

“Sustav je takav da svaki učitelj i učenik dolaze s vlastitim identitetom i može se vidjeti jesu li prisutni. Imamo virutalne razrede i zbornice. Oni koji su unutra, sigurno ne mogu markirati na jednostvan način.”

Kada je riječ o državnoj maturi, ona za sada nije pod upitnikom. Divjak za RTL Direkt govori da je sve pod kontrolom u ovom trenutku te da je državna matura prioritet. Navodi da i ovi sada pripremljeni materijali imaju velik naglasak na državnu maturu i da će se to tako nastaviti. Što se tiče produženja nastave, niti njega ne bi trebalo biti.

“Još imamo neke opcije, ako zatreba. Sigurna sam da prema ovom scenariju, ukoliko neće biti drastičnih promjena u cijelom sustavu, mi stižemo s državnom maturom, da se ona provede prema planu, ali uz pojačan rad učenika online, ali i samostalan rad učenika koji su već, ili su gotovo punoljetni (…) I današnji dan je nastavni dan. Ako sve bude ovako kako smo krenuli, a krenuli smo dobro, ne bi trebalo biti problema”, zaključila je ministrica.

