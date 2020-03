MINISTRICA ODGOVORILA NA SVA PITANJA OKO VIRTUALNE NASTAVE, EVO KAKO ĆE ONA IZGLEDATI: ‘Ovo je situacija bez presedana’

Najveći problem je u tome što nemaju svi učenici uvjete, no ministrica uvjerava kako je to već riješeno, ili će ubrzo biti

Ministrica obrazovanja i znanosti Blaženka Divjak govorila je za RTL-u Danas o zatvaranju škola i online nastavi koja, zbog epidemije koronavirusa, počinje u ponedjeljak.

“Radi se o jednoj situaciji bez presedana u globalnim okvirima. Jučer sam predsjedala sastankom ministara obrazovanja EU i jučer je bio podatak da jedna trećina ili 9 ili 10 država u Europi zaustavilo nastavu u fizičkom smislu, a od ponedjeljka će ih biti 17.

To govori u prilog tome koliko se brzo mijenja ova situacija i da zapravo zaustavljanje nastavnog u fizičkom smislu, u učionicama, je jedan od elemenata borbe protiv širenja koronavirusa”, istaknula je na početku, dodajući kako je Hrvatska jedna od bolje pripremljenih „iako je naša priprema trajala svega dva ili tri tjedna“.

Za mlađe treba samo tv prijamnik

Još jednom je ponovila kako će se održavati virutalna nastava.

“Oni najmlađi, od prvog do četvrtog razreda, imaju školu na Trećem programu HRT-a. Slušaju nastavu ujutro od 8 do navečer do 18 sati, ovisno koji su razred i to je organizirano preko Treće programa HRT-a.

Od 5. do 8. razreda osnovne i srednja škola, oni imaju online nastavu preko različitih sustava koji omogućavaju komunikaciju između nastavnika i učenika i koji omogućavaju korištenje materijala koji se sada pripremaju, znači video materijala koje ste već mogli vidjeti”, objasnila je Divjak.

“To znači da će nastavnik uzeti taj video materijal koji je već pripremljen ili neki svoj ukoliko je stvarno kreativan i inovativan i može sam nešto napraviti, i onda putem virtualne učionice zadati da se taj video materijal pogleda i dati još dodatne upute kako da koriste udžbenik, koje zadatke trebaju riješiti, što da napišu, znači sve što bi i inače radili i u razredu”, elaborirala je Divjak.

Ministarstvo osigurava uvjete

Najveći problem je u tome što nemaju svi učenici uvjete, no ministrica uvjerava kako je to već rješeno, ili će ubrzo biti.

“Zato imate niže razrede gdje praktički ne treba nikakva oprema osim tv prijemnika, 5. i 7. razred imaju svi tablete, 6. i 8. koji nemaju nikakvu opremu kod kuće mogu zadužiti laptop ili tablet iz škole. Poslali smo i dodatnih 4 milijuna kuna u škole da kupe, a udovoljit ćemo i dodatnim zahtjevima škola koje trebaju dodatnu opremu”, kazala je Divjak te dodala za sve postoji rezervna verzija.

Roditeljima je omogućen nadzor

“Oni koji ne mogu pratiti online nastavu, na Sportskoj TV ćemo puštati sve videodijelove koji su važni za praćenje nastave tako da za sve imamo rezervnu verziju”, kazala je Divjak te dodala da se e materijal koji je bio emitiran ujutro može ponovno pogledati i preko HRTi i mogu ga pogledati preko YouTubea.

Dodala je da vrtići i škole u ovom prvom razdoblju moraju biti otvorene za roditelje koji ne mogu zbrinuti svoju djecu koja su vrtićke dobi ili su učenici. “Pa mogu biti u školi i program koji će biti na televiziji mogu pratiti i u školi”, kazala je Divjak.

Škole će biti otvorene

No u tom slučaju se postavlja pitanje zašto onda svi djelatnici škola moraju dolaziti na posao.

“Moramo razumjeti da danas kada očekujemo da liječnici rade i granični policajci rade i da prodavačica u supermarketu budu na usluzi i mi u obrazovnom sustavu moramo dati obol”, zaključila je Divjak.