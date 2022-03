Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak potvrdila je za Jutarnji list da prima prijetnje, koje još nije prijavila nadležnima, a problemi su navodno počeli kada nije produljila ugovor tvrtki Omega Software.

"Nažalost ne mogu reći da priča o prijetnjama koje dobivam, a što je objavio tjednik Nacional, nije istinita. Do mene već mjesecima dolaze neizravne prijetnje, i to sve zbog mojih poslovnih odluka na mjestu ministrice regionalnog razvoja i fondova EU. Posljednju od njih, '...vidim tu će biti krvi do koljena...' prenio mi je jedan gospodin, kojeg ovom prilikom ne bih imenovala, a koji je u Ministarstvu bio u siječnju ove godine", kaže Tramišak.

Kako je sve krenulo?

Problemi za ministricu Tramišak, navodi dnevnik u broju od srijede, počeli su kad je odlučila da neće produljiti ugovor za informatički sustav eFondovi tvrtki Omega Software te da će ga dodijeliti Financijskoj agenciji. Ni jedna od tih prijetnji nije, kaže, njoj ni osobno, a ni izravno upućena, stoga ih nije ni službeno prijavila nadležnim institucijama.

"Ali u tom posljednjem razgovoru s tim čovjekom na njegovu sam opasku 'o krvi do koljena' odgovorila da ću onda ja zatražiti politički azil u Bruxellesu", govori ministrica Tramišak.

O prijetnjama, kaže, nije razgovarala ni s premijerom Andrejem Plenkovićem, ali je situaciju u kojoj se nalazi podijelila s brojnim prijateljima i poslovnim suradnicima.

"Nisam o prijetnjama razgovarala s premijerom Plenkovićem", rekla je ministrica Tramišak koja, pak, ističe da za svoje tvrdnje ima i nekoliko svjedoka koji su ili bili na tim sastancima na kojima su joj prenesene takve poruke ili su ih prenosili sami.

Spominje se i Milijan Brkić

Na pitanje može li imenovati osobe koje su prenosile te prijetnje i jesu li to ljudi koje spominje tjednik Nacional, odnosno je li točna spekulacija da je to navodno bio Milijan Brkić, Tramišak je kazala da ona s Brkićem nije razgovarala nikad.

"Iz Fine sam neslužbeno čula da je Brkić navodno bio kod njih na sastanku u vrijeme kad smo prekinuli suradnju s Omega Softwareom, a angažirali Finu", kaže ministrica Tramišak. Dakle, nema službene potvrde da je Brkić navodno prenosio takve poruke.

Jutarnji list pokušao je doći do Brkića, ali nije odgovarao na pozive ni na poruke.

Ne zna tko stoji iza poruka

U Ministarstvu je često i premijerov savjetnik Zvonimir Savić, ali ministrica Tramišak kaže da je povod njegovih dolazaka sasvim drugi posao.

"Ne znam tko stoji iza tih poruka, ne znam ni postoji li neki skriveni vlasnik te tvrtke Omega Software koja je u međuvremenu navodno i promijenila službenog vlasnika, ali te poruke ne prestaju, dapače, samo se intenziviraju i ja se ne osjećam ugodno", rekla je ministrica Tramišak.

Tvrtka Omega Software je u listopadu, kako je bilo objavljeno, postala dio M SAN grupacije. Iz Omega Softwarea su reagirali rekavši da ne mogu komentirati "neprovjerene, no svakako senzacionalističke medijske objave i izjave o kojima nemaju saznanja", ustvrdivši da je nekome očito cilj nanijeti štetu njima i njihovim djelatnicima, piše novinarka Jutarnjeg lista Vanja Nazirović.