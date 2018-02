MINISTRICA NAKON OSTAVKE DRŽAVNOG TAJNIKA: ‘Trudim se raditi svoj posao, sve ostalo će prosuditi oni koji su me birali’

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić izjavila je u utorak da odgovorno radi svoj posao, a pitanje njezina ostanka u Vladi je stvar prosudbe onih koji su je izabrali na to mjesto, te je ostavku svog državnog tajnika za demografiju Marina Strmote ocijenila kao posljedicu temperamenta, mladosti i “možda određenih pritisaka”.

Na konferenciji za novinare nakon 4. sjednice Vijeća za demografsku revitalizaciju, na kojoj je njezin državni tajnik Strmota podnio ostavku, novinari su Murganić pitali vidi li sebe na mjestu ministrice do kraja mandata Vlade.

“Ja se zaista odgovorno, stručno, vrijedno i profesionalno trudim raditi svoj posao, sve ostalo će prosuditi oni koji su me birali”, odgovorila je ministrica.

ŠOK U VLADI, DRŽAVNI TAJNIK USRED PRESICE IZNENADA PODNIO OSTAVKU PRED MINISTRICOM: ‘Ovo je sve folklor, država izumire’



Novinari su je pitali koliko ju je iznenadila ostavka državnog tajnika, jer ne pamte da se takvo što dogodilo na takav način, a Murganić je rekla kako ni ona ne pamti takvo što, ali i da ostavka možda nije konačna.

“Ni ja ne pamtim, ali to ne znači da je konačno. Ja mislim da je našem demografu, doktoru Marinu Strmoti, zaista stalo do napretka države, kao i svima nama. Ali mladost i temperament i možda određeni pritisci doveli su do ove reakcije. To sve skupa još uvijek može dobro završiti jer je njemu itekako važno ovo područje. To je njegova profesija, on je to specijalizirao, doktorirao, i to je sigurno poriv koji će biti ipak u službi onoga zbog čega smo se mi, koji smo preuzeli ovu odgovornost, opredijelili”, ocijenila je ministrica.

Isti zaključci kao i prije tri mjeseca

Strmota je podnio ostavku nakon što je Murganić novinarima predstavila zaključke sjednice Vijeća, i to nakon što se složio s ocjenom novinara da su gotovo identični zaključci predstavljeni i prije tri mjeseca, nakon 3. sjednice Vijeća.

“Točno, slažem se s vama, i ovo je jedan veliki folklor. Nakon godinu i četiri mjeseca u Vladi, kao demograf, mladi čovjek, smatram da ovo nije dovoljno ozbiljno i s današnjim danom podnosim ostavku na mjesto državnog tajnika jer država izumire. Ovo je najgore stanje u Hrvatskoj od kada postoji država i pričati ovako neozbiljno o ovome, ja kao mladi čovjek, kao čovjek Republike Hrvatske, građanin, otac dvoje djece, suprug nezaposlene supruge i dijete nezaposlenih roditelja, ne vjerujem da će se išta riješiti ovakvim pristupom. Hvala vam lijepa”, rekao je Strmota i napustio konferenciju za novinare.

Murganić je potom na pitanje novinara ustvrdila kako nije znala da će Strmota podnijeti ostavku i ocijenila to kao “nestrpljenje mladog čovjeka”. Istaknula je da negativni demografski pokazatelji nisu nastali u vrijeme sadašnje Vlade. “Međutim, zaista je pritisak u javnosti, želja je da se učini više, pred svima nama”, dodala je i izrazila uvjerenje da će Vladine mjere demografske politike polučiti uspjeh.

“Svi imamo pravo na razočaranja, ali u našem poslu treba biti uporan i dosljedan”, kazala je Murganić dodavši da se rad na demografskoj revitalizaciji Hrvatske nastavlja.