MINISTRICA MURGANIĆ O SPORNOM SLUŽBENOM PUTU: ‘U Helsinki sam letjela ekonomskom klasom, a troškove su platili domaćini’

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić u petak je prije početka Vlade poručila kako je bila na službenome putu u Finskoj gdje je sudjelovala na sastanku ministara iz Finske i Rumunjske te da su joj taj put i smještaj platili domaćini Finci.

Prije tjedan dana izaslanstvo HDZ-a putovalo je u Finsku službenim vladinim avionom gdje se održavao kongres Europske pučke stranke (EPP). U izaslanstvu su bili predsjednik Sabora Gordan Jandroković, premijer Plenković, potpredsjednici Tolušić, Kuščević, Božinović i Murganić.

“Ja sam bila u Helsinkiju jer je 8. i 9. studenoga bio sastanak ministara rada i zdravstva iz Finske i Rumunjske. Teme su bile pripreme za predsjedanje, i teme oko rada i socijalne politike. U delegaciji je bio i ministar Marko Pavić“, objasnila je ministrica Murganić.

“Dakle išla sam sa ekonomskom klasom avionom, a boravak je 8. i 9. (studenoga) platio domaćin, kako sam imala kartu, išla sam dan ranije na kongres EPP-a, i taj dan troškove boravka je snosila Hrvatska demokratska zajednica”, dodala je Murganić.

Ministrica je bila upitana i zašto novi zakon o dječjim doplatcima još nije u potpunosti zaživio.

“Slažem se, gledali smo to, tri mjeseca je prošlo otkako je zakon stupio na snagu, nije sve niti obrađeno, prekratak je period za valorizaciju i usporedbe”, poručuje Murganić. “Pretpostavke jesu da su prosjećne plaće porasle, što je dobra vijest, ali imamo prostora da tu mjeru popravimo, namjere su dobre, a prostor za uvođenje novih mjera postoji”, objasnila je.

Na novinarsko pitanje ima li novaca za povećanje mjera naglasila je da ga “svakako ima”.

“Naši pokazatelji govore da je postotak siromašnih manji”

Na novinarski put kako komentira veliki postotak siromašnih građana u Hrvatskoj od 23 posto, ministrica je odgovorila kako su njihovi pokazatelji da je taj postotak manji, ali i kako Vlada radi sve da se te brojke smanje.

“Naši pokazatelji su da je taj postotak ispod (23 posto), meni je to svakako jasno, no sve što radi Vlada u smislu gospodarskog oporavka, veće zapošljivosti, tendencije povećanja mirovina, to su mjere koje će uroditi time da će se te brojke smanjivati”, rekla je Murganić.

“Ja se zalažem da se povećaju socijalne naknade za one građane koji žive i mogu živjeti jedino uz pomoć države i socijalnih nakanada, zbog toga što nisu sposobni trajno ili privremeno za privređivanje. A to možemo tako da odvojimo one koji su radno sposobni i da im omogućimo radna mjesta u skladu sa obrazovanjem, a onda možemo bolje usmjeriti socijalne naknade za one za koje je država dužna skrbiti”, naglasila je ministrica.

“Mi smo u nacionalnom programu išli s tim mjerama, a podržala nas je i Europska komisija. Cilj nam je povećavanje dostupnosti socijalnih nakanada i socijalnih suluga onim građanima gdje je ta usluga znatno smanjena, također i povećanje minimuma nakanade koja je prva granica i borba protiv siromaštva”, poručila je Murganić.

Ministrica smatra da postotak od 23 posto siromašnih nije dobar, ali da su napori Vlade sigurno usmjereni ka smanjivanju tog postotka.

Sudac dobio odštetu zbog intervjua u kojem nije ni spomenut

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković upitan je kako komentira sudsku presudu po kojoj je splitski sudac Neven Cambi dobio odštetu za duševne boli, zbog intervjua Jutarnjeg Lista sa zastupnikom Mosta Nikolom Grmojom koji je bio autoriziran i uopće u svojem sadržaju nije spominjao suca Cambija.

“U svakom slučaju ne bi bilo dobro da pravosuđe pokušava kroz bilo kakve instrumente cenzurirati medije, no pravosuđe mora u donošenju odluka voditi računa, ukoliko je netko pretrprio duševne boli, da ta mjera i presuda budu primjerene, da ne utječu na slobodu govora i izražavanja”, poručio je ministar Bošnjaković.

“Ako se utvrdi da je netko povrijeđen, treba se izreči nekakva sankcija. O konkretnom predmetu neću moći ništa reći, doista nisam gledao taj predmet pa ne mogu ništa konkretno reći”, zaključio je Bošnjaković.