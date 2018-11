MURGANIĆKA GLUMILA UDOMLJENU DJEVOJČICU: Radila je princes-krafne i igrala u ‘Ježevoj kućici’

“Cijelu godinu smo u kampanji Svako dijete treba obitelj, u suradnji s UNICEF-om, promovirajući udomiteljstvo kao vrlo dobar način zbrinjavanja djece”, kazala je ministrica Murganić

Ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić u utorak je simbolično bila u ulozi djevojčice u udomiteljskoj obitelji obilježavajući tako Svjetski dan djece. Ministrica Murganić boravila je u udomiteljskoj obitelji Britvec u Bakru te je posjetila Centar za pružanje usluga u Zajednici “Izvor” u Selcu.

Kako je rekla u izjavi za novinare, prošle godine djevojčica Dora bila je na jedan dan ministrica, a ove je godine UNICEF-ov centar u Hrvatskoj predložio da zamijene uloge. Cilj je promovirati prava djece i obveze odraslih prema djeci, prihvatiti ideje djece i vidjeti njihove interese, rekla je ministrica Murganić.

“Cijelu godinu smo u kampanji Svako dijete treba obitelj, u suradnji s UNICEF-om, promovirajući udomiteljstvo kao vrlo dobar način zbrinjavanja djece”, istaknula je.

Ministarstvo daje 117 milijuna kuna dječjim vrtićima

Na novinarsko pitanje o kapacitetu i uvjetima u dječjim vrtićima i osnovnim školama, ministrica je odgovorila da je ministarstvo promoviralo proširenje kapaciteta ustanova za rani predškolski odgoj i obrazovanje te da nemamo dovoljne kapacitete, a ni rad i programi vrtića nisu zadovoljavajući. Ministarstvo je namijenilo 117 milijuna kuna za kapitalnu pomoć dječjim vrtićima a taj je novac iz europskoga socijalnog fonda i za zapošljavanje novih stručnjaka i odgojiteljica u vrtićima, dodala je.

“Tradicionalno udomiteljstvo nije pokazivalo napredak, demotivirani udomitelji s visokom prosječnom starošću. Zato smo pokrenuli donošenje novog zakona o udomiteljstvu koji će putem natječaja širiti mrežu udomiteljstva u krajevima u kojima nije zaživjelo, omogućiti da se ono obavlja kao zanimanje, povećati naknade, posebno za one koji udomljavaju djecu s povećanim potrebama. Za tradicionalne udomiteljske obitelji naknade se povećavaju sa sadašnjih 300 do 500 kuna na 2500, a mlađi udomitelji koji bi to obavljali kao zanimanje primali bi između 5500 i 6500 kuna”, rekla je ministrica. Na tu naknadu dobivali bi i doprinose iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, a cilj je da što manje djece ostane u ustanovama, istaknula je.

“Nije točno da sustav posvajanja ne funkcionira”

Na pitanje o dugotrajnim i teškim postupcima posvojenja, ministrica je ustvrdila kako nije točno da sustav posvajanja ne funkcionira. Djece spremne za posvojenje je 170, a na godinu se posvaja od 100 do 126 djece.

“Da bi bilo posvojeno, dijete treba ostati bez roditeljske skrbi, a to je jedna od najodgovornijih i najtežih odluka mjerodavnih službi. Dobro se promišlja i daje vremena za donošenje te odluke. 1300 je registriranih zainteresiranih za posvajanje pa iz tog odnosa možda nastaje dojam da je težak i dugotrajan postupak posvajanja”, rekla je ministrica.

U obitelji Kristine i Ivice Britvec je dvoje djece, 12-godišnji Ivan je posvojen, a 12-godišnja Osana je udomljena i ima stalne kontakte s majkom koja joj ne može pružiti odgovarajući skrb. Ministrica Murganić u ulozi djeteta sudjelovala je u pripremi princes-krafni te je uz degustaciju razgovarala s djecom.

Oslikavala keramiku i glumila Ćopićevog zeca poštara

U Centru za pružanje usluga u Zajednici “Izvor” okušala se u oslikavanju keramike te je s djecom korisnicima tog centra u predstavi “Ježeva kućica” odigrala ulogu poštara.

Ta ustanova, kako je rekao njezin ravnatelj Nikica Sečen, pruža usluge poludnevnog boravka za 50 djece s crikveničkoga i vinodolskog područja iz rizičnih obitelji. Time se preventivno djeluje jer bi ta djeca poslije lako mogla doći u situaciju da ih se izdvaja iz obitelji, a ovako im se uz pomoć stručnjaka i programa pomaže i usmjerava ih se.

Ustanova je do prije nekoliko godina bila klasičan dom za djecu, a danas je, ocijenila je ministrica Murganić, riječ o kvalitetnoj ustanovi “s odlično provedenom transformacijom”.

