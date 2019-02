MINISTRICA KAŽE DA NEĆE SLATI PROSVJEDNU NOTU ITALIJI ZBOG TAJANIJEVE IZJAVE: ‘To ne bi bila uobičajna diplomatska praksa’

Ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić rekla je da Hrvatska neće uručiti Italiji prosvjedu notu niti će biti razgovora s talijanskim veleposlnikom u Zagrebu

Nakon što je šef Europskog parlamenta Antonio Tajani šokirao izjavom o “talijanskoj Istri” i “talijanskoj Dalmaciji” te mnogobrojnih osuda hrvatskih dužnosnika, ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić rekla je da Hrvatska neće uručiti Italiji prosvjedu notu niti će biti razgovora s talijanskim veleposlanikom u Zagrebu, izvještava N1.

“Mislim da u ovom slučaju to ne bi bila uobičajna diplomatska praksa, on je tamo bio kao šef Europskog parlamenta, mi ne možemo talijanskoj strani slati note. Jučer je i premijer osudio taj govor koji nije primjeren i osobno je zvao Tajanija”, rekla je Pejčinović Burić istaknuvši da je to bila primjerena reakcija.

“Nota se nema kome slati, on nije izabrani dužnosnik Italije, on je predsjednik Europskog parlamenta. Nema sljedećeg koraka koji se može u diplomatskom smislu može napraviti”, smatra ministrica koja tvrdi da su ona i najviši hrvatski dužnosnici već jasno osudili Tajanijevu izjavu i revizionizam, nakon čega se predsjednik Europskog parlamenta u više navrata ispričao.

Predsjednica može uputiti prosvjednu notu

Međutim, prema Pejčinović Burić, predsjednica može tako nešto napraviti s obzirom na svoje ovlasti. “Sasvim je u redu da to predsjednica učini, to je legitiman način da se izrazi dodatna zabrinutost”,rekla je.

