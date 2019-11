MINISTRICA JE OPTIMISTIČNA, NAZIRE LI SE KRAJ ŠTRAJKA? ‘U poziciji smo da pokažemo učenicima da znamo rješavati probleme’

Ministrica Blaženka Divjak je optimistična nakon sastanka s premijerom i ministrom rada

Nakon sastanka u Vladi s premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrom rada, Josipom Aladrovićem, ministrica znanosti i obrazovanja, Blaženka Divjak izjavila je kako je kako je optimistična oko pregovora “jer smo u poziciji da pokažemo učenicima da znamo rješavati probleme. To i je naš cilj”, javlja N1.

Rekla je da su pripremili određene analize koje su im omogućile da vide alternativna rješenja, međutim ističe da je najvažnije što razgovaraju temeljem argumenata i da se otvori razgovor sa sindikatima. “Radi se na tome da se dođe do nove ponude, zato su i analize Ministarstva znanosti i obrazovanja vezano uz plaće bile važne”, rekla je Divjak.

Razgovor sa sindikatima

Dodala je da će sve o čemu se razgovaralo i ponuda koja je na stolu prvo biti prezentirano sindikatima. Kaže da je na Uredu premijera da pozove sindikate na razgovor. “Kod analize je zgodno to što su provjerljive, imate određene podatke o plaćama, o koeficijentima, o dodacima i kad se to stavi na stol i kad znamo koji je cilj, lakše je razgovarati, jer razgovaramo temeljem brojeva. To je jedno vrlo važno polazište. Važno je i da se dogovorimo oko cilja.

“Skrećem pozornost i na to da smo cijelo vrijeme razgovarali u ministarstvu o statusu učitelja i na tome ćemo nastaviti raditi i to je isto dio ovoga paketa. Nije sve u tome da imate određenu financijsku ponudu, nego da se otvori dijalog o tome kako će se status poboljšati, a krajnji cilj je da učenici budu čim prije u školama i da učitelji budu zadovoljni”, rekla je ministrica Divjak.

