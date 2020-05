DIVJAK: ‘Djeca moraju biti u školama, ali…’; Otkrila zašto se vraćaju samo učenici od 1. do 4. razreda i hoće li se roditelji sankcionirati

Tražimo roditelje da pošalju dijete u školu jer za djecu od 1. do 4. razreda to je nužnost. Druge europske države, koje nisu u tako dobroj epidemiološkoj situaciji, su kazale da će imati ljetnu nastavu u srpnju i kolovozu. Mi to nećemo. Mi želimo da se sada iskoristi dobra epidemiološka situacija, kazala je Blaženka Divjak

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak gostovala je u RTL-u Danas i prvo odgovorila na pitanje koliko učenika od 1. do 4. razreda očekuje u školama u ponedjeljak.

“Škole su od ponedjeljka otvorene za svu djecu i epidemiološki okvir je takav da sva djeca mogu u školu i da za svu djecu mora biti mjesta u školama. Informacije koje dobivamo od ravnatelja je da se očekuje da puno više djece bude u školama nego je to u ova dva tjedna. Ali za ova dva tjedna smo imali vrlo restriktivan epidemiološki okvir, a sada su upute epidemiologa takve da kažu da su djeca jednako sigurna u školi kao i kod kuće. U vrijeme kada dijete možete povesti u igraonicu, na igralište, na svadbu od 300 gostiju.. Onda sigurno je da su u školi”, kazala je Divjak.

Na pitanje je li dolazak djece u školu od ponedjeljka obvezan, ministrica je odgovorila: “Kao što smo rekli, u ovo vrijeme kada vam svi stručnjaci kažu da je u školi sigurno, nema ministra obrazovanja, ravnatelja škole ili učitelja koji će reći drugačije. Da, djeci je sada mjesto u školama i moraju biti u školama”.

“Međutim, moramo razumjeti da postoje različite objektivne i subjektivne okolnosti koje mogu utjecati na to da neka djeca nisu u školama. Primjerice, jesu li osnivači osigurali prijevoz do škole. Ili, imamo situaciju ovaj tjedan na Braču, za koju vjerujem da će se promijeniti idući tjedan, gdje djeca nisu mogla u ovom periodu u školu. Imate obitelji koje su izmještene, primjerice, iz Zagreba. Ali ima i subjektivnih okolnosti gdje je važno da onda roditelj bude u kontaktu s učiteljem, da bude u kontaktu s pedagozima i psiholozima i da svi govorimo ono što stručnjaci, liječnici, epidemiolozi osiguravaju kao dobro utemeljenu i istinu informaciju. A svi koji govore drugačije, treba se pitati zašto to rade. Djeci je mjesto u školi”, kazala je Divjak.

Zašto samo djeca od 1. do 4. razreda?

Odgovorila je i na pitanje vraća li se sve na ono što je bilo prije koronavirusa. “Što se tiče sigurnosti, djeca jesu sigurna u školi. Mi moramo imati neke uvjete o tome kako organizirati rad u školi. To je razlog zašto su samo razredna nastava, znači od 1. do 4. razreda u školi, a ne i ostali. No, treba razumjeti i to da na pitanja treba odgovarati i da se sada dijete u bilo kojem trenutku može uključiti u nastavu. Ne treba čekati dva tjedna, kao što smo imali u prethodnom periodu. Jako je važno komunikacija između učitelja i roditelja i djeteta. Imamo situacije da za neku djecu niti ne znaju gdje su”, kazala je.

Što će se dogoditi 1. lipnja kada završi Škola na Trećem?

Na pitanje što će se dogoditi 1. lipnja kada završava Škola na Trećem, ministrica je kazala da su već sada rekli da djeca trebaju biti u školi. “I roditelji se trebaju dobro informirati, u suradnji s ravnateljima i učiteljima, odgovoriti na sva pitanja. U tom smislu sam sigurna da će se kroz nekoliko dana situacija sigurno normalizirati. I bit će uobičajena. Ako se baš nešto epidemiološki ne promjeni”, kazala je.

“Što se tiče Škole na Trećem. Ona će trajati toliko dok se obavezni dio gradiva ne obradi. Kao i u onoj normalnoj situaciji u školi u kojoj u posljednjih dva ili tri tjedna se ne uzima novo gradivo nego se radi s učenicima i ponavlja, utvrđuje nešto što je važno. To je teško napraviti ukoliko niste u direknom kontaktu s učuiteljem, odnosno stručnom osobom. Pogotovo kod djece koja moraju naučiti pisati, čitati ili razumijevati”, kazala je ministrica.

Mogu li roditelji biti sankcionirani ako dijete ne pošalju u školu?

Odgovorila je i na pitanje mogu li roditelji biti sankcionirani ako djecu ne pošalju u školu. “U istoj smo situaciji kao i druge europske države. U nekoj normalnoj situaciji upotrebljavale bi se represivni aparati. Ali ja sada pitam: je li u ovoj situaciji normalno da se sluša stručnjake i sve one koji u ovom sustavu znaju dosta ili da se razgovara o represivnim aparatima. Zato apeliram na roditelje, ravnatelje i učitelje da informacije koje se daju budu točne, da se govori o sigurnosti škola. Morate razumjeti da u trenutku kada su stručnjaci kazali da zatvorimo škole, mi smo to napravili i istog trenutka smo imali spremnu najbolju opciju nastave na daljinu. Sad vas molim za povjerenje da i sada, kada su stručnjaci kazali da je sigurno da djecu pošaljete u školu, da je to najbolja opcija”, rekla je ministrica.

Naglasila je da je jako velika razlika sada i prije dva tjedna.

“Prije su roditelji davali izjave, a sada roditelji nikakve izjave ne trebaju davati. Čak i ako je netko od ravnatelja i učitelja roditeljima poslao anketu, i ako su roditelji odgovorili da neće poslati, u ponedjeljak mogu poslati djecu u školu. I tražimo da pošalju dijete u školu jer za djecu od 1. do 4. razreda to je nužnost. Druge europske države, koje nisu u tako dobroj epidemiološkoj situaciji, su kazale da će imati ljetnu nastavu u srpnju i kolovozu. Mi to nećemo. Mi želimo da se sada iskoristi dobra epidemiološka situacija”, zaključila je.

