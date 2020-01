MINISTRICA DIVJAK U OBILASKU ŠKOLA: Ministrica prikuplja informacije o dosadašnjim rezultatima ‘Škole za život’

Nakon što je krajem prosinca završen ciklus savjetničkih posjeta koji je obuhvatio svih 1300 škola u Hrvatskoj, cilj je upravo započete turneje da se kroz obilaske hrvatskih osnovnih i srednjih škola i sastanke s učiteljima dobiju povratne informacije o promjenama koje je donijela reforma ‘Škola za život’, te kako su one utjecale na učenike i učitelje

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak počela je u utorak novi ciklus obilazaka hrvatskih škola namijenjen prikupljanju informacija od nastavnika i učitelja o dosadašnjim rezultatima provedbe kurikularne reforme “Škola za život”, te izrazila zadovoljstvo dosadašnjim pokazateljima.

“Zadovoljna sam odazivom profesora, nastavnika i učitelja što se tiče edukacija i povratnih informacija koje dobivamo s terena”, rekla je ministrica nakon obilaska zagrebačke IX. Gimnazije, kojim je započela novu turneju “Razgovora o promjenama” u sklopu koje će u idućih nekoliko mjeseci obići sve hrvatske škole.

DIVJAK O PROBLEMIMA SA ŠKOLOM ZA ŽIVOT: ‘Čekanje na stopostotnu spremnost sve bi odgodilo, dajte nam priliku za optimizam’

Ministrica na ‘turneji’

Pred učitelje i profesore postavljeni su veliki zahtjevi, a posebno se s velikim promjenama u načinu rada suočavaju oni koji su do sada radili na tvrdi, tradicionalni, ex cathedra način, dok su promjene značajno manje za one nastavnike i profesore koji su se već ranije prilagođavali suvremenim metodama učenja i poučavanja, napomenula je Divjak.

Nakon što je krajem prosinca završen ciklus savjetničkih posjeta koji je obuhvatio svih 1300 škola u Hrvatskoj, cilj je upravo započete turneje da se kroz obilaske hrvatskih osnovnih i srednjih škola i sastanke s učiteljima dobiju povratne informacije o promjenama koje je donijela reforma “Škola za život”, te kako su one utjecale na učenike i učitelje.

“Cilj je ući u čim veći broj škola kako bih osobno dobila povratne informacije od profesora, ravnatelja i stručnih suradnika u školama kako se kreću reformski procesi, ali i da vidimo što još možemo unaprijediti kao bismo osigurali reforme koje smo u kurikulumima zacrtali”, rekla je ministrica.

Također, cilj je vidjeti kako su škole iskoristile dobivena financijska sredstva, napomenula je. U tri godine u škole je uloženo oko dvije milijarde kuna, dok je za opremu za kabinete samo u protekloj godini osigurano 100 milijuna kuna.

Nastavnici jedva dočekali promjene

Ministrica je u IX. Gimnaziji obišla kabinet za kemiju nakon čega je održala sastanak s nastavnicima. Kaže kako su je nastavnici izvijestili da su jedva dočekali promjene jer su gimnazijski kurikulumi neizmijenjeni već 25 godina. “Apelirali su da se takve izmjene rade puno češće i da se svakih nekoliko godina rade manje izmjene”, rekla je Divjak. Na sastanku se govorilo i o novoj državnoj maturi koja, prilagođena novim kurikulumima, djelomično kreće 2022. godine, dok će 2021. biti provedena probna državna matura za učenike trećih razreda.

“Razgovarali smo i o državnoj maturi i o tome kako će se mijenjati, a ja sam najavila da ćemo objaviti rezultate po školama kako bi se mogao pratiti trend što i na koji način u pojedinoj školi svatko može promijeniti”, kazala je ministrica.

Također se razgovaralo o edukacijama sudionika reforme. Kontinuiranim edukacijama, virtualnim ili fizičkim, do sad je obuhvaćeno preko 90 posto svih sudionika, a trenutno u virtualnim edukacijama sudjeluje njih više od 50.000. Na pitanje kako škole provode nadoknade izgubljenih dana zbog štrajka prosvjetara Divjak je odgovorila da su sve škole predale svoje planove nadoknade, a odobrene planove može se naći na mrežnim stranicama Ministarstva.

Aktualna nadoknada, koja se odvija u trećem tjednu ranije planiranih zimskih školskih praznika, kada velik broj Hrvata odlazi na sijanje, pokazuje da je broj učenika koji izostaje s nastave vrlo mali, tek ispod dva posto, napomenula je.

MINISTRICA DIVJAK RODITELJIMA ŠKOLARACA: ‘Vaša djeca kreću u školu u kojoj nestaju zidovi, a cijeli svijet postaje učionica’