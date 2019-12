MINISTRICA DIVJAK SMATRA DA JE SPORAZUM ‘ZDRAV KOMPROMIS’: Otkrila je i koliku će plaću imati nastavnici za godinu dana

Blaženka Divjak tvrdi da je sporazum sindikata i Vlade ‘zdrav kompromis”, tako da je prepoznata složenost poslova uz vođenje računa i o proračunu

Danas je završio štrajk učitelja i nastavnika nakon što su sindikati postigli sporazum s Vladom. Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak smatra kako se radi o zdravom kompromisu u smislu da je s jedne strane prepoznata složenost poslova učitelja i nastavnika, a s druge strane se vodilo računa o mogućnostima proračuna, javlja HRT.

JANDROKOVIĆ: ‘Sa sindikatima smo postigli kompromis koji je očuvao financijsku stabilnost za 2020.’

ŠTRAJK JE GOTOV, ŠTO SADA? Kuju se planovi za nadoknadu nastave, maturante čeka golemi stres

Plaća 8000 kuna

Prema njezinu mišljenju, napravilo se najviše što se moglo, što je posebno važno jer se povuklo pitanje složenosti poslova glede koeficijenata. “To je vezano uz same reformske procese, zato što reforma sa sobom nosi veće zahtjeve s obzirom na učitelje i nastavnike. Za godinu dana učitelji i profesori dobit će od 800 do 900 kuna. To uračunava i rast osnovice i porast koeficijenata. Plaća profesora i nastavnika za godinu, godinu i pol bit će 8000 kuna”, rekla je Divjak.

Također je rekla i da je adresiranje povećanja koeficijenata bilo važno jer se reformom u prvi plan stavlja i povećanje složenosti poslova te se adresira i dugogodišnje zaostajanje koje je postojalo u vezi s koeficijentima. Smatra da se radi o ponudi koju se treba objeručke prihvatiti.

LJUDI SU BIJESNI NA SINDIKATE NAKON OBJAVE DOGOVORA S VLADOM: ‘Jeste li cijelo vrijeme držali figu u džepu? Jel vas bar malo sram?!’

Dani u štrajku će biti plaćeni

Divjak je rekla i da će se dani provedeni u štrajku platiti. “Štrajk se mora nadoknaditi na način da će jedan dio praznika biti proveden na nastavne dane, jedan dio na nenastavne dane i da će se oko tjedan dana produžiti školska godina. Na taj će se način ispuniti obveza od 175 nastavnih dana, odnosno 160 za maturante”, rekla je i dodala kako nadoknade neće biti plaćene.

“Što se tiče maturanata, sve će se stići”, naglasila je te istaknula kako vidi svoju odgovornost što se nakon nekoliko desetljeća ušlo u sveobuhvatnu reformu obrazovanja te da se stavio naglasak i na promjenu kurikuluma, ali i na promjenu načina rada u školama. “Promjena rasta ugleda učitelja u društvu je dio procesa.”

JEDAN OD SINDIKALNIH ČELNIKA ODGOVORIO NA PITANJE KOJE SVE ZANIMA: Zašto za ovu ponudu Vlade neće biti referenduma?

Jeftino politikanstvo

Oporbene prozivke i zahtjeve za njenom smjenom nazvala je klasičnim jeftinim politikantstvom, “jer u vrijeme kada imamo velike promjene u obrazovnom procesu, kada za vrijeme štrajka trebamo više brinuti o učenicima i učiteljima, onda se skupljaju jeftini politički bodovi”. “Mislim da to stvarno ne bismo smjeli, mi bismo stvarno morali imati dobar konsenzus oko toga da nam je obrazovna reforma nužna i da svi radimo u smjeru da se to i postigne”, zaključila je ministrica.