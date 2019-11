MINISTRICA DIVJAK O ŠTRAJKU: ‘Ja sam cijelo vrijeme dio rješenja, a ne problema. Ostajem članica Vlade’

Učitelji iduće godinu dobivaju prosječno povećanje neto plaće od 800 kuna mjesečno i jasno je da se na taj način, s dodacima, izjednačava bruto plaća učitelja i nastavnika s asistentima na fakultetima, pojasnila je ministrica

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u srijedu je izjavila da je cijelo vrijeme dio rješenja, a ne problema do kojeg je došlo zbog štrajka prosvjetara te poručila da ostaje članica Vlade sve dok ima pozitivnih pomaka.

“Ja sam cijelo vrijeme dio rješenja, predlažem, radim na tome da do sastanka dođe, analiziram, dajem prijedloge i rješenja. Ne patim od nekog prevelikog ega da bih ja sad u svakoj od tih situacija morala biti prisutna, ali u svim pripremnim sastancima i predlaganju rješenja i analizama bila sam prisutna“, uzvratila je ministrica na činjenicu da jučer kao resorna ministrica nije bila pozvana na pregovore sa sindikatima u obrazovanju.

Stajalište ministra rada Josipa Aladrovića da se nije baš snašla i da je djelomično njezina odgovornost što je došlo do ove situacije, Divjak je komentirala da, što se tiče odgovornosti, još od lipnja upozorava i zalaže se da se nepravda ispravi i da se dođe do racionalnog rješenja, od čega ni u jednom trenutku nije odstupila.

‘Ipak se iskoračilo iz ukopanih rovova’

“Ono za što sam se zalagala i što sam predlagala, završilo je jučer na stolu na način da se ipak iskoračilo iz ukopanih rovova i da se došlo do racionalnog kompromisa, a u prošlosti se predugo odgađalo rješavanje tog problema“, branila se Divjak od Aladrovićeva stava da je dio problema, a ne rješenja.

Nakon stvarno dugo vremena dogodio se ovaj značajan korak da se premijer uključio u pregovore sa sindikatima i da su se približili stavovi, to je dobar znak, smatra Divjak.

Ono što smo jučer čuli moglo bi se okarakterizirati kao racionalni kompromis koji s jedne strane adresira dugogodišnje zaostajanje plaća zaposlenih u prosvjeti, a s druge strane cjelovito rješenje preko izmjene Uredbe o koeficijenta složenosti poslova gdje su sindikati dogovorili uključivanje u taj posao.

Time se za učitelje za iduću godinu dobiva prosječno povećanje neto plaće od 800 kuna mjesečno i jasno je da se na taj način, s dodacima, izjednačava bruto plaća učitelja i nastavnika s asistentima na fakultetima, pojasnila je ministrica.

‘Moramo se okrenuti učenicima’

“Ipak bih sada stavila naglasak na činjenicu da je danas 13. izgubljeni dan nastave i da se moramo okrenuti učenicima i biti svjesni toga da tek kada stavimo učenike u fokus, cijela ova situacija dobiva puni smisao jer je sada na nama da radimo i na unapređenju statusa učitelja i nastavnika i na svim reformskim procesima koji su sada zbog štrajka u zaostatku“, upozorila je.

Na pitanje ostaje li i dalje ministrica, s obzirom na to da je nekoliko desetaka tisuća zaposlenih u njenom resoru izašlo na ulicu i da je u Vladi stavljena ‘na ignore’, Divjak je kazala da je „tu tako dugo dok ima pozitivnih pomaka“.

Nisam tu zbog toga jer mislim na svoju političku karijeru, niti sam tu da bih nekome davala legitimitet nego sam tu jer vjerujem da se ovaj sustav mora mijenjati, naglasila je.

Dodala je i da je svjesna da svi nisu bili jako uvjereni da do tih promjena mora doći niti su svi bili jako za to da se te promjene uvedu, ali mi ih uvodimo. Sigurno je da je dio tog reformskog paketa promjena i poboljšanje statusa učitelja i nastavnika, ali na tome smo radili dvije i pol godine i predlagali rješenja, no, sigurna sam da su svi u školama svjesni da se u dvije godine ne mogu ispraviti nepravde koje su bile desetljećima.