MINISTRICA DIVJAK O ŠTRAJKU – DOKAD ĆE TRAJATI, HOĆE LI BITI NADOKNADE, MIJENJA LI SE DATUM MATURE…: ‘Postoje dva elementa…’

Učenici moraju biti u fokusu i škole su zbog učenika, ali dobre škole nema bez dobrih učitelja, istaknula je u petak ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak komentirajući pitanje novinara ugrožava li štrajk učitelja obrazovnu reformu, dodavši kako joj je žao što se u ovoj fazi nije moglo dogovoriti više.

“Kada govorimo o našim školama sigurno je da učenici moraju biti u našem fokusu jer su škole zbog učenika, ali dobre škole nema bez dobrog učitelja”, izjavila je novinarima ministrica Divjak koja je u na Zagrebačkome velesajmu sudjelovala na konferenciji “Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska” u organizaciji 24 sata gdje je održala i predavanje o izazovima suvremenoga visokog obrazovanja.

U vrijeme štrajka ministar se teško pozicionira; apsolutni prioritet nastavak reforme

Ministrica je objasnila kako se u vrijeme štrajka u školama ministar obrazovanja jako teško pozicionira zbog dva prava koja se isprepliću, ali se često dogodi, kao što je sada slučaj, da su ta prava u kontradikciji.

Jer, s jedne strane treba osigurati kontinuiran i kvalitetan obrazovni proces, a s druge strane ostvariti prava za koja učitelji i nastavnici, te svi koji rade u obrazovnome procesu, misle da im pripadaju.

“Postoje dva elementa – jedan je da moramo biti jasni što je prioritet, a apsolutni prioritet je nastavak obrazovne reforme, prioritet je da učenici dobiju kontinuirani obrazovni proces, ali u tome procesu stvarno ne želim da se konfrontiraju, da se učitelje vrijeđa u medijima i na društvenim mrežama, da roditelji napadaju učitelje i obrnuto što je apsolutno nedopustivo i to moramo izbjeći pod svaku cijenu”, istaknula je Divjak.

‘Moramo osigurati da se reforma nastavi’

Jer, dodala je, moramo izbjeći da ugrožavamo pravo na kvalitetno obrazovanje i osigurati da se reforma nastavi, istaknuvši kako joj je posebice drago što svi odgovorni u sustavu to shvaćaju samo se razlikuju putevi kako do toga doći.

Na novinarsko pitanje što je sljedeći korak nakon što se od ponedjeljka, 18. studenoga, učiteljima više neće plaćati dani provedeni u štrajku, ministrica je odgovorila kako se mora razumjeti da se već sada treba osigurati nadoknada za dane provede u štrajku i zato je, podsjetila je, Ministarstvo znanosti i obrazovanja prije deset dana školama poslalo uputu, koja je apsolutno zakonita u smislu da se nadoknade moraju osigurati i da ih se mora početi provoditi, a sada je već riječ o šest nastavnih dana koje treba nadoknaditi.

Divjak: Žao mi je što se nije moglo dogovoriti više

“S druge pak strane – one koja se tiče ponude Vlade – ne mogu reći da sam s tim zadovoljna – to je bilo najbolje što se u ovoj fazi moglo dogovoriti i žao mi je da se nije moglo dogovoriti više i žao mi je da ja nisam uspjela da dogovorimo više, ali ta ponuda je sada na stolu i oko nje se izjašnjavaju učitelji, nastavnici i ostali zaposlenici u škola i mi moramo čuti njihov glas”, rekla je Divjak.

Ministrica je pak sigurna kako glas učitelja i ostalih zaposlenika nije samo glas vezan uz to ” je li 6 + 2, ili 6 + 0,11, li nešto slično” već je to često glas ljudi koji su više desetljeća bili zanemarivani i njihov položaj u društvu je takav da, bez obzira na financijski aspekt, žele da se čuje njihov glas i potreba da njihov status u društvu bude u skladu s njihovom zadaćom.

“Njihova i naša zadaća, a i ja pripadam toj profesiji, sigurno je najvažnija za budućnost ove države”, ustvrdila je Divjak.

Ne zna dokad će trajati štrajk

Na pitanje do kada će trajati štrajk, ministrica je odgovorila kako to ovisi o puno faktora te da sada ne može odgovoriti na to pitanje. Sigurna je pak kako se “moramo dobro čuti i slušati” te ponovila kako joj je žao da u ovoj fazi ponuda Vlade nije bolja istaknuvši da je to nešto o čemu moraju promisliti učitelji i svi zaposlenici, a Vlada onda treba čuti njihovu poruku.

Novinare je zanimalo i koliko će manju plaću, zbog štrajka, dobiti učitelji, a ministrica je odgovorila kako trenutačno nema nikakvih zaostataka te da je plaća za deseti mjesec u potpunosti isplaćena.

A na pitanje hoće li štrajk biti zabranjen, ministrica je odgovorila kako najprije treba razmišljati kakvi će biti rezultati referenduma, a sigurna je da to neće biti samo glas vezan uz financijska pitanja, nego općenito uz položaj zaposlenih u obrazovnom sustavu.

Što će biti s maturantima?

Jedno od pitanje odnosilo se i na odrađivanje nastave za maturante, odnosno što će se dogoditi ako će se nastava za maturante nadoknađivati na ljeto. Ministrica je odgovorila kako za sada nema takve potrebe jer naputak Ministarstva ima prioriteta kojima su baš maturanti u fokusu – korištenje nenastavnih dana, subota kad god je to moguće i nadolazećih praznika, te istaknula kako je, s tim u vezi, i zatražila da škole odmah naprave plan i počnu s nadoknadama

Ministrica nije željela komentirati to što Most traži njezinu ostavku i ponovila je već izrečena protupitanja – što se time mijenja, hoće li učitelji dobiti veće plaće i status službene osobe, hoće li se nastaviti njihovo nagrađivanje i hoće li se nastaviti obrazovna reforma ili ćemo se baviti minornim politikantstvom.