MINISTRICA DIVJAK: ‘O nekim temama u Vladi imamo različita mišljenja, ali prijepora o obrazovnoj reformi nema’

‘Istina, ima onih u Hrvatskoj koji bi željeli da to bude drugačije prikazano ali u Vladi to nije nikakav problem. Dapače, to sve mora biti čisto, jasno i u skladu sa svim međunarodnim sporazumima i ugovorima, a i s povijesne strane, oko toga što i kako treba postupiti i poučavati povijest i osuditi sve totalitarne režime, pa i holokaust na području današnje Hrvatske’, kazala je Blaženka Divjak

Ministrica znanosti, obrazovanja i sporta Blaženka Divjak izjavila je nakon sjednice Vlade u četvrtak kako u vladajućoj koaliciji, iako postoje različita mišljenja o nekim temama, nema prijepora oko reforme obrazovanja.

‘Neki bi htjeli da to bude drugačije prikazano’

“Imamo različita mišljenja o nekim temama, ali konkretno o temama kao što su, primjerice, obrada holokausta nemamo različita mišljenja nego mislimo da to mora biti čisto i jasno, a to je i premijer danas na početku Vlade istaknuo”, rekla je ministrica Divjak.

Istaknula je da tu nikakvog prijepora nema. “Istina, ima onih u Hrvatskoj koji bi željeli da to bude drugačije prikazano ali u Vladi to nije nikakav problem. Dapače, to sve mora biti čisto, jasno i u skladu sa svim međunarodnim sporazumima i ugovorima, a i s povijesne strane, oko toga što i kako treba postupiti i poučavati povijest i osuditi sve totalitarne režime, pa i holokaust na području današnje Hrvatske”, kazala je ministrica Divjak.

Ferenčak: HDZ je protiv HNS-ove reforme

Glavni tajnik HNS-a Srećko Ferenčak u srijedu je pak u prepisci na Facebooku uz ostalo napisao kako je HDZ protiv reforme koju HNS svim silama želi provesti i da im stalno baca klipove pod noge.

Ministrica Divjak kazala je kako reforma obrazovanja svakako ide od jeseni u škole i to uopće nije upitno, a ono što treba riješiti su dva kurikuluma – povijesti i tjelesne i zdravstvene kulture.

“Kod jednog i drugoj otvoreno je javno savjetovanje i kod jednog i kod drugog još ćemo imenovati nezavisne stručnjake iz akademske zajednice kako bismo riješili neke prijepore. Još jednom pozivam sve i molim da razumiju da se ovdje radi o školskim kurikulumima, o nečemu što moramo procijeniti s metodičke stranke. Sadržaji moraju biti čisti ali i metodički primjereni za djecu u školama. Ne radi se ni o kakvoj povijesti Hrvatske ili možda globalne povijesti”, rekla je Divjak.