MINISTRICA DIVJAK: ‘Ne očekujemo da nam u skorije vrijeme bude bolje, ali spadamo među najpripremljenije u Europi’

Ministrica je izrazila optimizam u uspješno svladavanje svih teškoća, nakon što je početak virtualne škole u ponedjeljak ujutro obilježen i hakerskim napadom na Carnet i Srce

Hrvatska je u ponedjeljak spremno dočekala početak Nastave na daljinu unatoč hakerskom napadu na servise Carneta i Srca, ministarstvo znanosti ubrzano se priprema za eventualni produžetak krize, a za sada, kako je najavila ministrica Blaženka Divjak, nema planova o odgodi Državne mature.

“I u ovim izvanrednim, teškim okolnostima, škola funkcionira. Istina, virtualna škola, ali funkcionira”, rekla je Divjak na konferenciji za novinare u ponedjeljak nakon obilaska Osnovne škole Jabukovac.

Nastava na daljinu

Uspješno su, kako je napomenula, u ponedjeljak počeli i televizijski programi Škola na Trećem te Škola na Sportskoj televiziji, koja služi kao “backup” za virtualnu Nastavu na daljinu za učenike viših razreda i srednjih škola, koja je u ponedjeljak krenula u punoj funkcionalnosti u Istarskoj županiji, a u ostatku Hrvatske bi trebala krenuti od srijede.

Onima koji eventualno imaju problema s TV prijemom ministrica je poručila da će svi programi koji se emitiraju na Trećem programu HTV-a biti dostupni i na YouTubeu, i to odmah po završetku emitiranja.

Ravnateljima su odaslani upitnici o tome koliko je učenika u ponedjeljak svejedno došlo u školu, koji će biti objavljeni naknadno. Što se tiče opreme, ravnatelji su prošloga tjedna dobili jasne upute što treba napraviti, a najviše je problema s dijeljenjem opreme bilo u Zagrebu, napomenula je Divjak, te pozvala ravnatelje na odgovornost.

“Ne očekujemo da nam u skorije vrijeme bude bolje. Mi očekujemo da u sljedećih tjedan, dva, tri, ovisno o tome kako će se razvijati situacija, imamo još dodatnih mjera. Prema tome, sve treba napraviti na vrijeme i u rokovima koji su dani”, upozorila je.

Na pitanje što je s djecom s teškoćama u razvoju, Divjak je odgovorila da je odluka vezana uz pomoćnike u nastavi objavljena na stranicama MZO-a, a već sredinom tjedna trebala bi krenuti i Škola na Trećem uz prijevod na znakovni jezik, te će u najskorijem roku biti omogućen i podtekst na prezentacijama.

Što se tiče propusnosti servisa na kojima se odvija digitalna nastava, ministrica je istaknula kako očekuje da i to bude prevladano, budući da je Microsoft nakon prošlotjednih problema preko vikenda višestruko povećao raspoložive kapacitete.

Ministrica je izrazila optimizam u uspješno svladavanje svih teškoća, nakon što je početak virtualne škole u ponedjeljak ujutro obilježen i hakerskim napadom na Carnet i Srce, zbog čega je došlo do problema u prijavi preko službenih autentifikacijskih lozinki i profila.

Državna matura za sada prema planu

Izrazila je zadovoljstvo činjenicom što je već sada pokrivenost na razini Hrvatske puno veća nego što je u ovom trenutku očekivano, osobito s obzirom na to da je u sustavu trenutno oko 450 tisuća ljudi.

“Od jučer kasno navečer imamo oko 280 tisuća kreiranih računa i accounta; to znači da bismo do srijede mogli doći do ovih 400 tisuća”, ocijenila je Divjak.

Za sada je napravljeno dovoljno digitalnih materijala da bude pokriven prvi tjedan nastave, rekla je, a ubrzano se pripremaju i materijali za drugi. S obzirom na to da se situacija mijenja iz sata u sat, MZO je pripravan na produžetak virtualne nastave i nakon dva tjedna, rekla je ministrica.

Za sada nema planova za odgodu rokova Državne mature, istaknula je Divjak, napomenuvši da je trenutno prioritet isporuka sadržaja kako bi se matura mogla provesti kako je i planirano, dakle počevši od 16. svibnja.

“Nema razloga da bilo što mijenjamo jer isporuka ide po planu. Kao što vidite, mi smo u ova dva tjedna uspjeli dići sustav koji je bez presedana i pripadamo u najspremnije u Europi što se tiče suočavanja s ovom situacijom s koronavirusom kada govorimo o obrazovanju”, poručila je Divjak.

Ministrica je OŠ Jabukovac obišla kako bi se u izravnoj interakciji s nastavnicima uvjerila u funkcioniranje tek uspostavljenih virtualnih razreda za Nastavu na daljinu, te iz razgovora s njima saznala s kojim se eventualno teškoćama susreću i vidjela kako bi im se moglo u tome pomoći.

U školi su svi nastavnici bili u svojim razredima, gdje su preko različitih online servisa isprobavali komunikaciju s učenicima. Raspored boravaka nastavnika u školi rade ravnatelji, a Divjak je kazala kako sistem dolaska nastavnika u školu ostaje do daljnjega na snazi, dokle god se ne promijene upute Stožera civilne zaštite RH. Od ravnatelja se očekuje da u međuvremenu naprave planove što bi se od školske opreme moglo koristiti i za održavanje nastave od kuće, rekla je.

U OŠ Jabukovac ministrica je obišla učionice informatike, geografije i engleskog jezika, gdje su joj nastavnici pokazali različite načine komunikacije s učenicima. Ministrica je isprobala i sama napraviti profil za sudjelovanje u interaktivnoj virtualnoj nastavi, te se pridružila učenicima 6. razreda u rješavanju testa iz geografije.

“Sve teškoće rješavamo u hodu, imamo veliki odaziv pojedinaca, tvrtki i nakladnika, onih koji daju usluge, i svuda smo naišli na pozitivan prijem i sigurna sam da će ovo ići. U tom smislu, na jednaki način, disciplinirano, uz puno ljubavi i s ciljem da naša djeca imaju dobro i kvalitetno obrazovanje, mi ćemo nastaviti”, poručila je ministrica Divjak.