Ministrica turizma Nikolina Brnjac za RTL Danas najavila je kako će iduća godina biti ponovno rekordna u turizmu. Na Božić je bilo oko 20 tisuća turista, iz Slovenije, Njemačke, Austrije, ali i Hrvatske, i to u Zagrebu, Opatiji, Rovinju, Splitu i Dubrovniku.

U ožujku iduće godine znat ćemo koliko smo zaradili od turizma ove godine.

"Već imamo projekcije Hrvatske narodne banke i to je oko 11,3 milijardi eura. Ali mi u ministarstvu pratimo vrijednost fiskaliziranih računa i već u kolovozu premašili smo rekordne brojeve iz 2019. godine. Prvi put smo osigurali bespovratna sredstva sektoru turizma iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i iz pregovora s Ekonomskom komisijom osigurali smo one turističke proizvode koji su se odmakli od sunca i mora. To se prvenstveno odnosi na zdravstveni turizam, lječilišta, wellness spa...", rekla je Brnjac pa dodala:

'Sportaši su naši najbolji promotori'

"Mi smo ispregovarali iz EK i govorimo o oko 300 milijuna eura. Okupili smo sve ravnatelje specijalnih bolnica, onih u Daruvaru, Lipiku, Topuskom… Ulaganja će biti u smještaj, u podizanje kvalitete, renovacija, izgradnja i to prvenstveno na kontinentu, a onda i na obali."

Objasnila je i što je Hrvatskoj donijelo brončana medalja sa Svjetskog prvenstva u Kataru.

"Sportaši su naši najbolji promotori u svijetu, ali ne samo nogometaši - čestitke i zlatnim vaterpolistima, povijesnom rezultatu džudašica, atletičarkama i atletičarima i svim ostalima. Za vrijeme prvenstva pet puta više se guglala Hrvatska, i to pogotovo nakon pobjede nad Brazilom. Više se istražuje, i to je velika promocija turizma."

'Početak gradnje bio je 2024.'

A zatim se osvrnula i na izgradnju stadiona.

"Pri samoj izradi Zakona o sportu omogućili smo financiranje sportskih građevina od nacionalnog značaja. To su svi oni gdje može igrati reprezentacija. Radi se cijeli popis gdje to može igrati reprezentacija, pod društvenim ekonomskim i sportskim kriterijima. Sportske građevina su većinom pod vlasništvom jedinica lokalnih samouprava, dakle gradova. U suradnji s gradovima, Vlada je prvi put u proračunu osigurala za 2024. i 2025. godinu oko 200 milijuna kuna, za samo sufinanciranje. Suradnja UEFA-e, FIFA-e, gradova i naravno države omogućuje izgradnju sportskih građevina", objasnila je Brnjac pa dodala:

"Planski smo 2023. ostavili za pripremanje dokumentacija, dozvola, a početak 2024. Ministarstvo turizma i sporta šalje ograničeni poziv na te adrese i vlasnike i očekujemo JLS i klubove da se pripreme i da krenemo graditi."