MINISTRICA BLAŽENKA DIVJAK O POVRATKU UČENIKA: ‘Škola je jednako sigurna kao i dom. Djeci je mjesto u školi’

Ministrica je rekla kako je poruka jasna, djeca se u ponedjeljak vraćaju u škole

U programu N1 Televizije Marko Košiček, savjetnik ministrice obrazovanja Blaženke Divjak kazao kako će se tolerirati objektivni, ali i subjektivni razlozi za nedolazak djeteta na nastavu.

Ministrica je rekla kako je poruka jasna, djeca se u ponedjeljak vraćaju u škole.

“Što se opasnosti tiče, mislim da su upute HZJZ-a jasne. Škola je jednako sigurna kao i dom. U školu treba ići, djeci je mjesto u školi. Bez straha i bojazni u ponedjeljak pošaljite djecu u školu. Ako netko zbog subjektivnih razloga ne može poslati djecu u školu, ispričat će se učiteljima. Ako se radi o subjektivnim razlozima za koje se može pronaći rješenje, to će se adresirati”, kazala je.

Specifične situacije

“Poruka je jasna – s punim povjerenjem u stručnjake koji su napravili epidemiološki okvir i ravnatelje i učitelje koji trebaju stvoriti sigurno okruženje”, dodala je.

Blaženka Divjak u blizini škole koju je pohađala i na mjestu gdje će se graditi nova Osnovna škola "Vladimir Nazor" u sv. Iliji. Tu je stigao i premijer Plenković #n1info pic.twitter.com/VpMrV9uMvk — Tina Kosor Giljevic (@tkosor) May 22, 2020

Još jednom je istaknula kako su škole sigurne, ali kako postoje neke specifične situacije, poput određenih žarišta kao ono na Braču ili činjenice da nisu svi gradovi i sva mjesta uspjeli osigurati prijevoz učenika do obrazovnih institucija.

“Teoretski bi bilo teško za očekivat da se neće neka od ovih pitanja riještiti do kraja školske godine. Apeliram da svi oni koji trebaju osigurati uvjete i prijevoz do škole, da to naprave. Što se drugih strahova roditelja tiče, to trebaju prije svega adresirati ravnatelji i učitelji”, kazala je.