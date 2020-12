Kazneno djelo prijetnje kažnjivo je kaznom zatvora u trajanju do pet godina

Molekularni biolog i član Znanstvenog savjeta Vlade, Gordan Lauc, danas je u objavi na svom Facebook profilu najavio tužbe za klevetu i vrijeđanje svima onima koji to čine javno.

Osim što je u objavi naveo svoja postignuća i zašto ima znanstveni autoritet i stručnost za bavljenje pandemijom korone, napisao je i da nije “plaćenik Vlade” te da je bilo i “otvorenih prijetnji od pojedinih ministara”.

Ne zna se tko je prijetio

Ovaj posljednji dio s ministrima Vlade u čijem je on Znanstvenom savjetu zabrinjava te je vrlo važan pa bi javnost trebala znati o kojim se to Plenkovićevim ministrima radi. Valjda podsjetiti da je kazneno djelo prijetnje kažnjivo kaznom zatvora u trajanju do pet godina.

Budući da je riječ o pitanju od interesa javnosti, novinari 24sata zamolili su znanstvenika Lauca da otkrije koji su mu ministri navodno prijetili.

“Da sam htio o tome pisati, pisao bih. No to je priča još od proljeća”, odgovorio im je kratko Gordan Lauc.

Cijelu je situaciju za 24 sata komentirao i glasnogovornik Vlade Marko Milić. “Nemamo saznanja o bilo kakvim prijetnjama, niti nas je o tome itko informirao. Gospodin Lauc uključen je u rad Znanstvenog savjeta Vlade od ožujka ove godine i nastavljamo s njime suradnju s ciljem kontroliranja i suzbijanja epidemije bolesti COVID-19”, rekao je Milić za 24 sata.

Upozorenje medijima

Lauc je upozorio kako se “u javnom prostoru se pojavilo više osoba koje misle da o meni mogu slobodno iznositi razne laži, klevete i uvrede pa moram reagirati”. Istaknuo je da je, među ostalim, on profesor na Sveučilištu u Zagrebu te počasni odnosno gost profesor na više stranih sveučilišta, te da ni on osobno niti institucije koje predstavlja više ne mogu i neće tolerirati “bezočne laži i uvrede koje se ovih dana pojavljuju u javnom prostoru”.

Kazao kako je angažirao agenciju da aktivno traži objave u tom smislu i dao uputu odvjetnicima da rutinski podnose kaznene prijave za uvredu i klevetu i tužbe za naknadu štete njemu i institucijama koje predstavlja ili vodi.

Član Znanstvenog savjeta Vlade upozorio je i medije da prije javnog objavljivanja neistinitih informacija i izjava poput navoda – “Lauc laže”, “Lauc iznio netočne brojeve”, “Lauc priča gluposti”, “kvazi-znanstvenik”, “rent-a-znanstvenik”, zatraže njegovo očitovanje i odgovor na navedene tvrdnje. Tvrdi da bi u suprotnom, pravne radnje mogle biti pokrenute i protiv medija koji objavljuju takve tvrdnje.

Lauc je poručio i da nije “plaćenik Vlade”, te da Vladu ili pojedinog ministra podržava ako misli da rade nešto dobro, a kada misli da rade krivo, da će ih kritizirati. Ustvrdio je da je u pandemiji već sam imao i neugodnih situacija, dodavši da je bilo i “otvorenih prijetnji od pojedinih ministara”.