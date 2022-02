Dobro se sjećamo kada je Dragan Kovačević navodno bacio mobitel u Savu, ne bi li se spasio od kaznenog progona koji ga je ipak sustigao. Ali, čak i ako to učinite, iz aparata se mogu izvući podaci koje ste željeli sakriti, čak i onda kada su oni obrisani.

Tako su otkriveni i poticaji “po babi i stričevima”. Čitajući WhatsApp poruka Horvatove pomoćnice Ane Mandac istražitelji su željeli dobiti informacije vezane za aferu Vjetroelektrane. A poruke koje nije obrisala bit će i glavni dokazi protiv Josipe Rimac, koja je neposredno prije nego što je pala zbog vjetroeletrana, pronašla bubicu u svojem automobilu.

Jednom kada pošaljete poruku, sve što je u njoj pisalo ostaje vječno spremljeno, čak i kada tu poruku obrišete. A izgleda da domaći političari koji su se našli do grla u aferama toga nisu svjesni, jer su i bivši ministar Horvat, ali i Mandac, kao i Kovačević, pali upravo zbog dogovaranja koruptivnih radnji putem mobitela.

Istražitelji uvijek mogu doći do poruka

U slučaju Mandac, istražitelji su prikupili gotovo milijun stranica poruka, a algoritam je tada pronašao one koje su sumnjive.

“Kada imamo situaciju prisluškivanja putem sudskog naloga onda se prate poruke i signal od tog trenutka i ne može se natrag. Ali, u koliko istražitelji krenu u analizu vašeg mobitela svi podaci su njima na izvolite", kaže Lubura.

USKOK tereti Rimac da je sređivala prolaz na državnim ispitima putem poruka, a poruke su razotkrile i bivšeg direktora Janafa te njegovu povezanost s luksuznim nekretninama u Zagrebu i na splitskom Žnjanu, podsjeća RTL.

“Nitko ne vodi računa o svojoj privatnosti kad misli da ne radi ništa loše i kada je uvjeren u svoju sigurnost. Morat će se svi malo priviknuti na to da državno odvjetništvo može u bilo kojem trenutku doći, ako ne do vašeg mobitela, onda do mobitela osobe s kojom ste komunicirali o onome o čemu niste smjeli", kazao je komunikacijski stručnjak Đuro Lubura za RTL Direkt.

Kriminalist i stručnjak za sigurnost Tonći Prodan kazao je kako poruka ne mora biti odmah i čvrsti dokaz te da o tome odlučuje sud. “Međutim može poslužiti kao trag za pronalaženje počinitelja određenog kaznenog djela, to je jedan od alata. Komunikacija u digitalnom prostoru uobičajena je i gotovo da nema osobe koja ne komunicira porukama, telefonom, mailom i slično. I potpuno je uobičajeno da će se neka afera otkriti ovim putem”, objasnio je.

Postoje li sigurni oblici dopisivanja?

Što se tiče dopisivanja, postoje manje i više sigurni oblici. “Najnesigurnija komunikacija je SMS jer se on može presresti i može ga presresti netko drugi, teleoperater ili recimo naša SOA. Idući najnesigurniji je messenger koji je relativno nesiguran, on može se u letu uhvatiti ili netko može dobit pristup vašem accountu i vidjeti sve te poruke", objasnio je haker Denis Periša.

Brisanje poruka, dakle, ne pomaže. Iako, one su i dalje najsigurnije na WhatsAppu, ako ne napravite sljedeću grešku.

“Najčešća greška koju svi naprave je da screenshotaju nekakve poruke, snimite ekran s tom porukom. Ako ste izbrisali poruke, taj screenshot će negdje ostati. Ona se ili backapira na nekakav cloud ili bude lokalno na mobitelu i to kasnije forenzikom može izvući”, objasnio je Periša.