MINISTRI KOMENTIRALI LAŽNU VIJEST DA ĆE ZAGREB USKORO BITI U KARANTENI: ‘Mislim da su ljudi koji to rade idioti’; ‘Uvijek ima neodgovornih…’

Trenutačno se na ovaj ili onaj način prati više od 4000 ljudi s ciljem da se smanji mogućnosti nijhovih socijalnih kontakata i onda, naravno, širenje virusa

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je na N1 kako Nacionalni krizni stožer zasjeda od trenutka kada je osnovan i dodao:

“Nismo uvijek svi u isto vrijeme fizički tamo, ali smo nekoliko puta dnevno svi na istom mjestu. A u međuvremenu koristimo mobitele, ali i druge načine komunikacije. Stožeri su cijelo vrijeme aktivni”, istaknuo je.

Govorio je o stanju u susjednim zemljama:

“Mi pratimo što se događa oko nas, pogotovo u Italiji. Ali ne samo u Italiji. Naravno da ćemo mi donositi mjere koje će biti sve restriktivnije, s ciljem sprječavanja širenja. U ovom trenutku još nije zabilježeno da virus slobodno cirkulira među našim stanovništvom. Međutim, svi su do sada detektirani slučajevi uvezeni i ono što je važno – nakon što su detektirani, odmah je napravljena mreža njihovih kontakata.

Uvijek ima neodgovornih ljudi

Komentirao je i lažnu vijest koja se proširila družtvenim mrežama o tome da će cijeli Zagreb biti stavljen u karantenu.

“Uvijek u ovakvim situacijama, nije ni to nažalost ništa novo, ima neodgovornih ljudi koji iz ne znam kojih sve razloga pokušavaju iskoristiti lažne vijesti kako bi širili paniku u društvu. Neće im uspjeti. Osim toga, to je kazneno djelo. Ja sam naložio i policiji, i glavnom ravnatelju, da se posebno pozabave takvim stvarima.”

“Međutim, mi smo naravno i to na neki način predvidjeli kao mogućnost i zbog toga smo od prvog dana organizirali rad stožera tako da on redovito komunicira s medijima, ali i preko vas s cijelom hrvatskom javnošću.

Ćorić: Ti ljudi su idioti

Lažnu vijest komentirao je i ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić:

“Mislim da su ljudi koji to rade idioti i da trebaju kazneno odgovarati. To je strašno, u situaciji u kojoj velikim naporima radimo da sustav bude dobro organiziran i gdje je cijela Europa tu gdje jest – to je suludo”, rekao je Ćorić.