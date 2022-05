Ministrica vanjskih i europskih poslova u bivšoj vladi Zorana Milanovića, Vesna Pusić prije nekoliko dana je u intervjuu za RTL kritizirala politiku i izjave sadašnjeg predsjednika. Posebno ju je zasmetala najava veta na ulazak Švedske i Finske u NATO, ako Zapad ne izvrši pritisak na BiH da donese izborni zakon po kojem bi Hrvati mogli birati svoje predstavnike.

Pusić drži da su njegove posljednje izjave "izvan pameti", da ozbiljno ugrožava hrvatske interese, a da mu je ideja o vetu "između apsurdnog, komičnog i žalosnog". "Svakako nisam mislila da glasam za ovakvu politiku", rezignirana je bivša inoministrica.

'Užasno samodestruktivna osoba'

Jutarnji je stoga priupitao članove bivše Kukuriku koalicije, ali i neke viđenije političare koji su pružali podršku Milanovićevoj vladi, što misle o njegovoj sadašnjoj politici, ali i načinu komunikacije. Neki sadašnji ili bivši SDP-ovci uopće nisu htjeli komentirati Milanovića, manjina ga je branila, a članovi manjih partnerskih stranaka su bili sasvim otvoreni.

"Glasala sam za njega, ali moram priznati da ovi zadnji stavovi nisu meni niti stranci prihvatljivi. Razumijem da nekada dečki trebaju bildati mišiće, ali to treba raditi u teretani, a ne preko leđa Republike Hrvatske niti Hrvata u BiH. Neprihvatljivo mi je da postanemo zemlja koja ucjenjuje, kao neko zločesto dijete, zemlja koja zatvara vrata nekima. Treba biti odgovoran, razuman i savjestan, a kod predsjednika Milanovića to ne vidim u zadnjim izjavama", poručila je bivša HNS-ova ministrica graditeljstva, a sada predsjednica Glasa, Anka Mrak Taritaš.

Dodaje da nije loše to što je otvorio pitanje izbora predsjednika Vrhovnog suda, ali naglašava da loše koristi svoju spretnost i brzinu reakcije na politička zbivanja. "Sve što u zadnje vrijeme radi jest na štetu Hrvatske i Hrvata u BiH. HDZ već 20 godina vodi krivu politiku prema BiH i danas radi sve da se na vlasti zadrži HDZ BiH. Očekivala bih da Milanović kaže da je to kriva politika, no on se ponaša poput zločestog, prgavog djeteta. To nije dobro za javni prostor niti je u interesu zemlje", istaknula je Mrak Taritaš.

Istaknula je da neće podržati Milanovićev veto Švedskoj i Finskoj, jer nije vrijeme za ucjene. Istaknula je da ga je podržala za predsjednika, jer je u tom trenutku bio najbolji izbor. Smatra da je Milanović trebao prodrmati političku scenu, a ne izazvati elementarnu nepogodu. Slično misli i bivša ministrica zaštite okoliša, Mirela Holy, koja tvrdi da nije zagovornica NATO-a, ali podržava interese Hrvata u BiH. Ipak, naglašava kako jedno s drugim nema veze.

"Ovo nije dobar način. Ja sam glasala protiv priključenja Hrvatske NATO-u, što je tada izazvalo veliki bijes Zorana Milanovića, tako da mi nije jasan njegov skepticizam prema NATO-u s ovim vremenskim odmakom. Potpuno je promašeno ovo što radi", smatra Holy koja je jako zabrinuta komunikacijom svog bivšeg šefa. "Čini mi se kao užasno samodestruktivna osoba. Ne znam zašto to radi, ali ne odaje dojam da je sretan u životu. Mislim da je to jako zabrinjavajuće s obzirom na to da se radi o poziciji predsjednika Republike Hrvatske", dodala je.

Ipak je rekao nešto bitno

Slavko Linić, bivši ministar financija, tvrdi da je sve o Milanoviću rekao kad se ovaj kandidirao za predsjednika. "Tada sam vrlo jasno rekao da on nije dobar izbor za Hrvatsku jer je osoba koja isključivo gleda svoj interes, a ne interes Republike Hrvatske. Osoba koja samo može donijeti štetu i evidentno je da s ovim postupcima radi štetu za Hrvatsku. Kada je bio premijer ukidao je prava predsjedniku, sad kada je predsjednik hoće veća prava. On se ponaša nedemokratski i svi bi prilagodio samo sebi. Ukratko – država, to sam ja", drži Linić.

Bivši ministar uprave i trenutni saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk, tvrdi da je Milanović prije nekoliko dana, kad je govorio o svojoj inicijativi oko NATO-a, poručio važnu stvar - da se u Europi ne postupa sa svima na jednak način.

"Komentirao je pitanje solidarnosti kada se blokira hrvatski pristup Schengenu, pristup Schengenu Bugarskoj i Rumunjskoj ili pristup Sjeverne Makedonije u EU, na isti način kao što se blokirao kada je htjela ući u NATO. On je problematizirao taj stav da uvijek stojimo po strani i pravimo se da se nas to ne tiče, umjesto da damo neki svoj stav kao država u kojoj je on akter vanjske politike. Ne mi kao oporbena stranka", smatra Bauk, koji dodaje da će SDP imati svoj stav kad prijedlog o primanju Švedske i Finske u NATO dođe u Sabor.

Dodaje da je Milanović od početka jasno dao do znanja tko je agresor, a tko napadnuta strana. "Čini mi se da je predsjednik prirodniji u komunikaciji, a da premijer ima prostora za napredovanje. Šalu na stranu, puno je važnija od te komunikacije komunikacija premijera prema građanima na temu inflacije, moguće nestašice energenata i mjera za ublažavanje siromaštva, koja opetovano izostaje", poručio je Bauk.

Zmajlović drži stranu, mnogi se ne bi 'šteli mešati'

Bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović jedan je od rijetkih branitelja predsjednika. Daje mu podršku u borbi za prava Hrvata u BiH, jer mu je to i zadaća.

"Rasprava o tome kako on komunicira odvraća pažnju s ključnih problema Vlade Andreja Plenkovića koja samo niže afere i u kojoj malo tko želi biti ministar, jer zna da bi ulazak u Vladu značio kompromitaciju. SDP formalno nije zauzeo stav oko glasanja po ovom pitanju, ali moje je mišljenje da treba iskoristiti tu priliku da se prvo riješe vitalni interesi RH, a da se o ulasku Finske i Švedske u NATO dobro raspravi. To nije pitanje svrstavanja na stranu Rusije ili Ukrajine, nego je ozbiljno geopolitičko pitanje koje može imati i negativne posljedice po sigurnost članica NATO-a, pa i Švedske i Finske", smatra Zmajlović.

Bivši šef HSU-a, stranke iz Kukuriku koalicije, a sadašnji saborski zastupnik Silvano Hrelja ističe da je svako ucjenjivanje i prozivanje u javnoj raspravi neprihvatljivo. "Svatko ima svoju glavu da razmišlja i svi različito doživljavamo opasnosti i koristi za RH i za našu hrvatsku zajednicu u BiH, ali imam iskustva i dovoljno dobro znam što znači biti mala zemlja koja si ne bi smjela dozvoliti da ucjenjuje bilo koga. Komunikacija predsjednika je najblaže rečeno neprimjerena, posebno prema izabranim zastupnicima u Saboru", kaže Hrelja.

Darko Lorencin, Nekadašnji IDS-ov ministar turizma, Darko Lorencin poručio je da se više ne bavi politikom i da ne može nešto pametno reći, jednako kao i Milanka Opačić, Gordan Maras i Neven Mimica. Od onih koji se nisu "šteli mešati" u Milanovićeve odluke su Ranko Ostojić, Branko Grčić i Boris Lalovac.