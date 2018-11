MINISTRA FINANCIJA PITALI KOLIKO JE DIJETE DUŽNO DRŽAVI KAD SE RODI: ‘To je jednostavna matematika’

Ministar financija Marić rekao je kako će njegov resor pooštriti kriterije za dodjelu državnih jamstva i kako je smjer u kojem idu je odgovorno i racionalno trošenje proračunskih sredstava

Ministar financija Zdravko Marić komentirao je zahtjeve Sindikata javnih službenika na povećanju plaće od 5,8 posto, pooštravanje kriterija za dodjelu državnih jamstva te demografske mjere, piše N1.

“Jučer sam slušao kritike od onih koji nisu isplaćivali ni božićnice, ni regres… Vlada se jasno postavila, predviđena su sredstva za to. Stali smo prvi i zadnji put pred sindikate i te činjenice treba apostrofirati i ne lako zaboraviti”, kaže Marić koji kaže kako će sjesti i razgovarati sa sindikatima.

DEMOGRAFSKE MJERE PREDSJEDNICE: Smanjiti poreze, povećati neto plaću, riješiti ovrhe; ‘To je pitanje opstanka države i naroda’

‘Vlada je kritizirana jer isplaćuje božićnice i regres’

“Moram reći da s predstavnicima sindikata imamo otvoren i jasan dijalog. Uvijek govorimo o konkretnim temama. Sigurno treba voditi brigu i analiziriati politiku plaća u nekom horizontu. Naš prijedlog je da razgovaramo i razmišljamo o srednjoročnom razdoblju. Ovaj smo prostor stvorili prije krize Uljanika, da ne bi ispalo da mi sad zbog Uljanika nešto ne možemo.”, istaknuo je ministatr koji tvrdi kako za daljenje korake će ponovno razgovarati.

“Razumijem da postoji nesrazmjer između očekivanja i mogućnosti. Nemali broj puta Vlada je kritizirana jer isplaćuje božićnice i regres…”, napomenuo je ministar financija.

‘Odgovorno i racionalno trošenje ‘

Ministar je komentirao i pooštravanje kriterija za dodjelu državnih jamstva, piše N1.

“Što se mog segmenta tiče, pooštrit ćemo tu dodjelu. Kad se obrate resornom ministarstvu, u ovom slučaju gospodarstva, u svim njihovim se obrazloženjima navodi zašto je to tako dobro. Ali, pokazuje se da to nije baš tako. U svakom slučaju, uvijek govorim: Odgovorno i racionalno trošenje proračunskih sredstava. To je smjer u kojem idemo.”

KOJE SU TO DEMOGRAFSKE MJERE ZBOG KOJIH JE MARIN STRMOTA DAO OSTAVKU? Čak i ministrica priznaje: ‘Znamo da nije dovoljno, ali…’

Koliko je dužno dijete?

Ministar financija istaknuo je kako informacije o porodiljnim naknadama i predizbornim obećanjima treba potražiti kod ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nade Murganić.

“Već se nešto napravilo. Na širim demografskim mjerama konstantno radimo”, smatra Zdravko Marić, piše N1.

A na pitanje koliko je dijete dužno državi u trenutku kad se rodi, ministar je odgovorio: “Ne volim tako računati. Podijelite 285 milijardi kuna s brojem ljudi u Hrvatskoj. To je jednostavna matematika, da ne računam pred kamera”.