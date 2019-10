FRANCUZI RAZMIŠLJAJU HOĆE LI U POTRAGU POSLATI AVIONE: Brodovi jure prema mjestu gdje su sateliti uočili nešto nalik splavi

Iz ministarstva ističu kako su zajedno s ukrajinskim kolegama uvjerili Francusku na daljnji angažman njihovog zrakoplovstva

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova izvijestili su da su brodovi u potrazi za nestalim pomorcima Bourbon Rhodea preusmjereni na temelju satelitskih snimaka Europske agencije za pomorsku sigurnost.

U priopćenju ističu da je Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA), koja se na zahtjev hrvatske Vlade uključila u potragu za nestalim pomorcima s broda Bourbon Rhode potonulog usred Atlantskog oceana 26. rujna 2019., danas uz pomoć satelitskih snimaka, kojima raspolaže, obavijestila da je uočen objekt koji bi po dimenzijama mogao odgovarati jednoj od splavi za kojima se traga.

UOČENA JE SPLAV NA ATLANTIKU: Svi brodovi upravo su na putu prema njoj; ‘Nadamo se kroz par sati primiti vijest koja će nas obradovati’

“No zbog tehničkih ograničenja snimanja iz satelita te vremenskog odmaka nakon obrade snimaka, to nije moguće potvrditi dok to brodovi na lokaciji ne utvrde. Stoga su koordinate objekta proslijeđeni francuskom regionalnom stožeru za operacije spašavanja (CROSS) na Martiniqueu, koji je preusmjerio brodove koji se nalaze u blizini na tu lokaciju, budući da bi iz Martiniquea prvi brodovi stigli na lice mjesta za tri do četiri dana”, pojasnili su.

Sve diplomatske aktivnosi u potpunosti su koordinarene

“Sve naše nadležne službe i diplomatske aktivnosti u potpunosti su koordinirane i angažirano rade na pronalasku nestalih pomoraca, među kojima je i hrvatski kapetan Dino Miškić. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u stalnoj je vezi s obitelji kapetana Miškića.

U popodnevnim satima, na zahtjev ministara vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana i Ukrajine Vadyma Prystaika, veleposlanici dviju zemalja održali su na tu temu sastanak s političkim tajnikom u francuskom Ministarstvu vanjskih poslova.

Veleposlanici su zatražili da se potraga za nestalim članovima posade broda Bourbon Rhode intenzivira pri angažiranju francuskog aviona u pretraživanju navedenog područja.

S obzirom na ova nova saznanja, u francuskom Ministarstvu vanjskih poslova istaknuto je da se s francuskim Ministarstvom obrane razmatra daljnja uporaba francuskih aviona pri pretraživanju tog područja. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova svjesno je velikoga truda francuskih vlasti i mjerodavnih institucija u potrazi za nestalim pomorcima i na tomu je zahvalno”, stoji u priopćenju MVEP-a.