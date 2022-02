U Hrvatskoj inflacija ne podrazumijeva samo rast cijena, već i rast broja odlikaša koji upisuju srednje škole. Stoga Ministarstvo obrazovanja želi uvesti reda pri upisima, dopuštajući školama da provode prijemne ispite. U slučaju istog broja bodova, prednost bi bimali učenici koji su bolje napisali prijemni ispit, a za zdravstvene poteškoće ili otežane uvjete obrazovanja više se ne bi dobivali bodovi, ali bi ti kriteriji također bili uzeti u obzir u slučaju da dva ili više đaka imaju isti broj bodova.

"Prva gimnazija u Zagrebu je zadnje dvije godine imala prijemni za prirodoslovno-matematički smjer za koji smo imali najveću navalu. Prije tri godine smo imali situaciju kada smo imali 26 upisnih mjesta, a prijavilo se 47 učenika koji su imali maksimalna broj bodova. Morali smo ih primiti i formirati dva razreda. To nam je prouzročilo probleme prostorne i kadrovske, nije bilo moguće da se nastavi s takvom praksom. Postojala je mogućnost da iduće godine upišemo tri ili četiri razreda, pa smo uveli primjeni. Zadovoljni smo s tim da prijamni kakav je bio do sada nije dosegao rezultate kojima smo se nadali", opisala je za RTL probleme koje stvara veliki broj odlikaša ravnateljica zagrebačke Prve gimnazije, Dunja Marušić Brezet.

Nije svaka petica jednako vrijedna

Često se događalo da učenici na prijemnom ispitu riješe gotovo sve točno, daju svoj maksimum, ali željenu školu ne upišu. "Možda ne sve točno, ali s obzirom da je bio maksimalan broj bodova pet, a zadaci su bili 0,25, imali smo učenike s 4,75 bodova, što je gotovo maksimum i jako malo učenika riješi tako, a zbog slabih ocjena u osnovnoj nisu uspjeli preskočiti one koji su došli s peticama iz osnovne, a u prijemnom su bili daleko lošiji", objašnjava.

Ravnateljica gimnazije smatra da novi sustav upisa u srednje škole možda neće riješiti inflaciju petica, ali će potaknuti pravednije upisivanje đaka. Istaknula je da nije svaka petica jednaka.

"Petica ne dolazi iz svake škole s jednakom vrijednošću pa čak i unutar svake škole, jer to ovisi o mnogo faktora. Ne znam hoće li to riješiti inflaciju petica, ali će se pravednije upisivati. Ideja da se poveća broj maksimalnih bodova na prijemnom na 10 je dobrodošla i mogu se anulirati ocjene ako nisu zaslužene. Ako su zaslužene to se i na prijavnom pokaže. Preklani je samo jedna djevojka zahvaljujući prijemnom i izvrsnom rezultatu, a imala je četvorke iz osnovne, se upisala kod nas", poručila je Marušić Brezet.

Osmaši kao maturanti

Dodala je da bi upis bio još pravedniji kad bi sve škole provodile prijemni ispit ili ga barem standardizirale u obliku nalik na malu maturu. Zanimljivo je i kako osmaši u Zagrebu na prijemne ispite pristupaju kao maturanti - pišu ih više odjednom.

"Sličan profil djece ima mogućnost i želju upisati nekoliko škola koje provode prijemni, pa smo bili u situaciji da se kao škole dogovaramo da nismo svi u isto vrijeme, ali djeca unutar jednog dana idu na dva prijemna. Prijedlog novog pravilnika predviđa da nije nužno imati jako malu razliku među učenicima koji su se upisivali, nego da svaka škola može sama za sebe odlučiti. Mislim da će mnogi posegnuti za tim", zaključila je ravnateljica Prve gimnazije.