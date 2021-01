Rješenje koje su ponudili prerađivači infektivnog bolničkog otpada, prema riječima ministra zdravstva Vilija Beroša, ‘nije u skladu s trenutnim zakonima i pravilnicima’

Od sredine prosinca bolnice u kojima se liječe COVID-pacijenti grcaju u infektivnom otpadu. Tvrtke koje se bave odvozom otpada su također pretrpane, a Ministarstvo zdravstva nije reagiralo sve do ovih dana. Naime, Nacionalni stožer civilne zaštite u petak je održao konferenciju za medije na kojoj je ponovno otvoreno pitanje zbrinjavanja infektivnog otpada.

“Svjesni smo problema infektivnog otpada. Sazvao sam nekoliko sastanaka. Jedan će još biti u utorak ili srijedu. Zdravstvene ustanove proizvode veće količine medicinskog otpada. Preko 50 posto volumena se producira više nego ranije. U KB Dubrava je to tri tone dnevno odnosno stotinjak tona mjesečno. Moramo sudjelovati u rješavanju problema, iako je to primarno u domeni Ministarstva gospodarstva. Ne nudi nam se previše rješenja”, rekao je na konferenciji ministar zdravstva Vili Beroš.

‘Ne radi se o sustavno problemu’

Nakon njegove izjave, RTL je iz ministarstva nakon tri tjedna čekanja dobio odgovore na pitanja vezana uz zbrinjavanje otpada iz bolnica.

“Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Ministarstvom zdravstva temeljem prikupljenih podataka i analize dostupnih kapaciteta za gospodarenje medicinskim otpadom priprema rješenje problema u kojem su se našle pojedine zdravstvene ustanove uslijed povećanih količina medicinskim otpadom. Kapaciteti RH vezano za medicinski otpad i više su nego dostatni za njegovo sakupljanje i obradu u normalnim okolnostima. Stoga ne radi se o sustavnom problemu gospodarenja ovom vrstom otpada već o izvanrednim okolnostima u kojima se nalazi manji broj zdravstvenih ustanova koje su i najviše i opterećene uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID-19. Stoga su prijedlozi i mjere vezani za interventno rješavanje problema koje je MINGOR poslao Ministarstvu zdravstva bazirani na primjeni odredaba Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti jer govorimo o interventnim mjerama kojim bi se navedeni otpad zbrinuo na odgovarajući način”, stoji u njihovu odgovoru.

Cementara nije zakonsko rješenje

Zoran Matić, direktor tvrtke Kemis Termoclean, zadužene za zbrinjavanje otpada iz KB Dubrava, u prosincu je upozorio kako je situacija krajnje alarmantna. Čini se da ni sada situacija nije mnogo bolja, iako za nju postoji jedno jednostavno rješenje.

“U ovom trenutku ne odvozimo infektivni otpad iz KB Dubrava jer nemamo kamo. Svi obrađivači tog otpada u Hrvatskoj su iako rade u tri smjene sedam dana u tjednu pretrpani otpadom. Rješenje za ovu situaciju je jednostavno i napisano je u prvom dopisu, a to je: potrebno je da nadležno Ministarstvo napiše Rješenje u kojem se dozvoljava cementari NEXE d.o.o. da privremeno spali sve viškove otpada koji su se pojavili, te da to rade do okončanja pandemije uzrokovane virusom COVID-19”, istaknuo je tada Matić.

No, to rješenje, prema riječima ministra Beroša, “nije u skladu s trenutnim zakonima i pravilnicima”, što dodatno komplicira zbivanja. Tako ostaje vidjeti što će nadležna ministarstva smisliti u malom broju rješenja na koja je upozorio Beroš.