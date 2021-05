MINISTARSTVO SE ŽALILO NA POVIJESNU ODLUKU KOJA GEJEVIMA OMOGUĆUJE POSVAJANJE DJECE: ‘Žalbu kao da su pisala djeca koja se igraju pravnika”

‘U našim interakcijama sa susjedstvom, vrtićem, s ljudima u selu gdje živimo ili bilo gdje da smo se pojavili, nismo apsolutno nikakvu negativnu reakciju doživjeli’

Upravni sud prije nekoliko je dana donio povijesnu odluku koja istospolnim partnerima omogućila da posvoje djecu. Ta je odluka posebno mnogo značila najpoznatijem gej paru Hrvatske, Mladenu Kožiću i Ivi Šegoti koji su udomili dvoje djece. Ministarstvo obitelji Josipa Aladrovića uložilo je žalbu u odluku Upravnog suda.

Kožić i Šegota tužili su državu jer ih je odbila da uopće pristupe procjeni da postanu posvojitelji. Nepravomoćna presuda Upravnog suda otvorila je vrata istospolnim parovima koji žele posvojiti dijete. O žalbi i daljnjim pravnim koracima za RTL je progovorio udomitelj Kožić koji je s partnerom dobio bitku za udomljavanje, ali ne i za posvajanje.

Borba traje godinama

“Ta pravna bitka traje već pet godina, od 2016. Bili smo danas iznenađeni jer smo bili u Ministarstvu prije tri tjedna na sastanku gdje su nas primili vrlo srdačno, rekli nam otvoreno da nas podržavaju, gdje su nas čak zamolili da nam prijave sve slučajeve slične našima gdje su socijalni radnici na terenu diskriminirali životne partnere koji su pokušali ući u procjenu za udomiteljstvo i tri tjedna nakon toga dobivamo žalbu Ministarstva na odluku suda da možemo ući u procjenu podobnosti za posvojitelje”, rekao je Kožić te dodaje kako ne razumiju zašto u Ministarstvu osporavaju sudsku odluku na način na kažu da je ne razumiju.

“Čini mi se da pokušavaju baciti ljagu na sud koji je donio odluku, a ne znam čime je to utemeljeno”, kaže Kožić.

Ministarstvo je jedna dio presude komentiralo tako što je navelo da bi, kada bi njima bilo dozvoljeno posvajanje, mediji i javnost to interpretirali na način da bi se svima odobrilo isto.

‘Oni se igraju male škole’

“Kad sam pročitao žalbu, imao sam osjećaj da je prvoaprilska šala. Kao da su žalbu pisala djeca koja se igraju pravnika. To tako već pet godina izgleda, svaka žalba Ministarstva.

Da sam poslodavac ljudima od kojih očekujem da se profesionalno pripetavaju s pravnicima iz našeg tima, oni se igraju male škole, to je neozbiljno, rugaju se sa institucijama, s mojom i Ivinom obitelji i što je najgore, rugaju se sa djecom koja su zarobljena u institucijama i koja čekaju svoje posvojitelje i udomitelje”, kaže Kožić.

Na pitanje kako sad izgleda njiov život s udomiteljstvom, Kožić odgovara: “Bitno drugačije nego prije. Prije smo imali jedan ludi ritam života, vrlo zahtjevne profesionalne karijere i Ivo i ja, jako puno volontiranja u različitim organizacijama, sportskih aktivnosti, sad smo morali puno posvetiti tome da djecu koja su nam povjerena na skrb najprije stabiliziramo jer su to djeca oja su dvije godine bila zarobljena u domskom sustavu… ”

‘Nismo nijednu negativnu reakciju doživjeli’

Kožić kaže kako on i partner nisu dosad doživjeli niti jednu neugodnu situaciju te da ih okolina prihvaća kao udomitelje. “U našim interakcijama sa susjedstvom, vrtićem, s ljudima u selu gdje živimo ili bilo gdje da smo se pojavili, nismo apsolutno nikakvu negativnu reakciju doživjeli i to je zapravo najčešće iskustvo svih duginih obitelji u Hrvatskoj, jer ih već u Hrvatskoj živi nekolio stotina s djecom, što se ne zna ili prešućuje, tako da neće sada doći do nekog buma ako Ivo i ja ostvarimo svoju pravnu bitku. Nismo doživjeli diskriminaciju osim ministarstva obitelji koje bi trebalo biti prvi štit koji brine o nama, a odbacuje nas”, kazao je Kožić.