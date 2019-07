MINISTARSTVO SE OGLASILO O VIDJELICI KOJA NEMILOSRDNO BETONIRA PLAŽU POD VILOM: Hoće li je Gospa posjetiti i u zatvoru?

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je u svome priopćenju navelo kako vrsta kazne ovisi o tome hoće li državno odvjetništvo pokrenuti kazneni progon

Nakon što je otkrivena devastacija obale u mjestu Sućuraj na Hvaru, za koju mještani optužuju međugorsku vidjelicu Mirjanu Dragičević-Soldo, oglasilo se i Ministarstvo graditeljstva. U dopisu koji su poslali Indexu naveli su kazne koje bi ona i njezin suprug mogli dobiti za betoniranje stijena na obali ispred svoje vile.

“Inspektori pomorskog dobra imaju uputu da se, u slučaju gradnje na pomorskom dobru, prvo podnosi kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog kaznenog djela protupravne gradnje iz članka 212. Kaznenog zakona, prema kojem je propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Ako državno odvjetništvo odluči ne pokrenuti kazneni progon, u tom slučaju inspektor pomorskog dobra podnosi optužni prijedlog Vijeću za prekršaje nadležne lučke kapetanije, zbog prekršaja iz članka 114. stavka 1. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, kojim je propisana kazna za pravnu osobu od 30.000 do 100.000 kuna, odnosno 15.000 do 100.000 za odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu”, stoji u odgovoru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nakon istrage ide prekršajni postupak

Iz ministarstva dodaju kako su već dobili prijavu o uzurpaciji pomorskog dobra u uvali Blace, u Općini Sućuraj, te da je proslijeđena Odjelu inspekcijskih poslova Lučke kapetanije Split, odnosno mjesno nadležnoj Lučkoj ispostavi Sućuraj. Kažu da se trenutačno utvrđuje “točno činjenično stanje”. Nakon što se provede inspekcijski nadzor pokrenut će se prekršajni postupak.

Građevinska inspekcija je utvrdila devastaciju obale betoniranjem sunčališta od 48 kvadratnih metara koje je djelomično obloženo kamenim pločama, a trenutačno pokušavaju pronaći investitore. No, Općina Sućuraj je propustila to još ranije otkriti i to zbog toga jer ondje ne postoji komunalno redarstvo.

“Komunalno redarstvo nije ustrojeno prije svega zbog financijskih razloga, kao i zbog godišnje neznatnog broja slučajeva, prijava temeljem kojih bi komunalno redarstvo trebalo postupati”, kaže načelnik Ivan Slavić te dodaje da ga je o devastaciji obale obavijestila Županija. Dodaje i da nisu pronašli Mirjanu Dragičević-Soldo. On kaže da ga je o devastaciji obale obavijestila Županija, nakon čega je obavljen općinski očevid te obaviješten Upravni odjel za turizam i pomorstvo te građevinska inspekcija.

Općina to ne bi dopustila

Načelnik kaže da Općina Sućuraj ne bi mogla ni u kojem slučaju dopustiti takve radove.

“U ovom slučaju, kao i u svim mogućim drugim slučajevima, Općina Sućuraj se protivi i protivit će se bilo kakvoj betonizaciji i devastaciji pomorskog dobra. Na žalost, postoje primjeri ‘betonizacije’ obale i pomorskog dobra i na području Općine Sućuraj, onako kako na žalost postoje i duž cijele jadranske obale, a koji problemi se vuku još od ’70-ih godina prošlog stoljeća. U novije vrijeme ovakvi primjeri su srećom ipak rijetki, što zbog narasle svijesti građana, što zbog rada nadležnih inspekcijskih službi”, kaže Slavić na kraju.

Mirjana Dragičević-Soldo je negirala cijeli slučaj, iako je utvrđeno kako je betoniran dio obale isred katastarske čestice na kojoj se nalazi kuća u njezinu vlasništvu. “Kakva kuća? Koja plaža? Kakvo betoniranje? Prvi put čujem za sve to, nije to istina i ne mislim se sada spuštati na tu razinu i to komentirati”, izjavila je.

