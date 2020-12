MINISTARSTVO RADA OTKRILO 16 ILEGALNIH DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE, U NEKIMA JE STRAŠNO: ‘Doslovce su gladni i žedni’

Bez pandemije koronavirusa vjerojatno se ne bi doznalo za nelegalan rad domova za starije i nemoćne, kojih je Ministarstvo rada otkrilo u 11 županija i Gradu Zagrebu – njih čak 16

Nakon otkrića da je Dom za starije i nemoćne u Legradu u Koprivničko-križevačkoj županiji čak punih 5 godina radio nelegalno, a za to se vjerojatno ne bi ni doznalo da se korisnici nisu zarazili koronavirusom – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u posljednja je dva mjeseca provelo više od 50 kontrolnih nadzora. Nadzirali su pružatelje usluga kojima je u posljednjih 5 godina rad zabranjen ili su izgubili licenciju te otkrili da je njih čak 16, unatoč zabrani, i dalje pružalo usluge smještaja starijim i nemoćnim osobama i to za oko 220 korisnika, piše HRT.

Nelegalni domovi pronađeni su u 11 županija i Gradu Zagrebu. Najviše ih je u Krapinsko-zagorskoj županiji, tri. Po dva su u Karlovačkoj i Osječko-baranjskoj županiji, a po jedan u Koprivničko-križevačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Virovitičko-podravskoj, Brodsko-posavskoj, Sisačko-moslavačkoj, Zagrebačkoj, Varaždinskoj i Zadarskoj županiji te Gradu Zagrebu. O tome je li iznenađena tom brojkom državna tajnica u resornog Ministarstvu Margareta Mađerić kazala je kako sigurno nije dobro da ijedan dom radi bez licencije jer je to za Ministarstvo potpuno neprihvatljivo. Dodala je da je od otkrića nelegalnog doma u Legradu Ministarstvo povećalo broj inspektora s 12 na 30 koji će, unatoč epidemiji koronavirusa, nastaviti obilaziti domove.

“Korisnici su doslovce žedni i gladni”

Među 16 nelegalnih domova je i onaj u Strmcu Stubičkom o kojem je HTV još u veljači ove godine izvjestio da mu je inspekcija resornog Ministarstva zabranila rad jer nisu otklonjeni nedostaci utvrđeni još 2018. godine. Zastrašujuć je bio iskaz svjedoka koji je kazao kako su ljudi smješteni “u nehigijenskim uvjetima, doslovce puni fekalija. Podovi su bili užasno prljavi, i radijatori. Nepresvučeni su bili korisnici, plahte prljave. Doslovce žedni i gladni”, rekao je svjedok.

Licenciju za rad domova za starije izdaju županije. I tu, kaže zamjenik koprivničko-križevačkog župana Ratimir Ljubić – njihova odgovornost prestaje. “Dalje je to u nadležnosti Ministarstva rada, isto tako centara za socijalnu skrb”, kaže Ljubić za HRT. Iako će mnogi uprijeti prstom u centre – o njihovoj se odgovornosti ne može govoriti, kaže državna tajnica Mađerić, jer centri ne mogu znati smješta li netko ilegalno u svojoj privatnoj kući starije osobe. Podsjeća kako se u nadzor doma u Legradu isprva nije ni moglo ući jer vlasnik nikoga nije puštao u svoje privatno vlasništvo, pa je tek uz intervenciju policije to riješeno. Dodaje kako korisnici ne mogu biti smješteni u takve domove rješenjem centara za socijalnu skrb jer takvi domovi ne mogu imati ugovor o međusobnim odnosima sklopljen s Ministarstvom. Zato je pozvala na suradnju sve koji imaju bilo kakve informacije o tome da neki takav objekt radi nelegalno – da to prijave Ministarstvu koje će odmah poslati inspekciju. Obiteljima će koristiti informacija da na adresaru Ministarstva rada vrlo jednostavno mogu provjeriti radi li dom zakonito ili ga nema na popisu ovlaštenih pružatelja usluga. Bizaran je podatak da se zatvoreni dom u Legradu i dalje reklamira na službenoj internetskoj stranici općine Legrad, prenosi HRT.

