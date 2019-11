STIGAO PRIJEDLOG KAKO NADOKNADITI 15 DANA NASTAVE: Nema skijanja, nema uskrsnih praznika, a ovo je novi datum kraja školske godine

Prema priopćenju Ministarstva znanosti i obrazovanja zbog izgubljenih 15 dana nastave zimski i proljetni praznici bit će skraćeni, a školska godina će biti produljena do 26. lipnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u svome priopćenju navelo kako bi se moglo nadoknaditi 15 dana nastave izgubljenih zbog štrajka učitelja i nastavnika. Kažu kako odgovaraju na velik broj upita medija i roditelja te ističu kako propćenje nije uputa školama već pregled stanja na terenu.

Priopćenje donosimo u cijelosti:

“S obzirom na veliki broj upita medija, roditelja i učenika, Ministarstvo je izradilo pregled stanja na današnji dan za 15 dana izgubljene nastave. Pregled stanja nije uputa školama, nego informacija za javnost utemeljena na postojećim propisima s obzirom na veliki broj neprovjerenih informacija i špekulacija koje se pojavljuju u medijskome prostoru.

Nema reprogramiranja nastave

Sukladno postojećem Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članku 48., nastava traje najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 160 nastavnih dana za učenike završnih razreda srednje škole. Iznimno može trajati i kraće u slučaju proglašenja katastrofe, elementarne nepogode, stanja neposredne ugroženosti i ratnog stanja.

Stoga nagađanja o mogućem “reprogramiranju” nastave nisu utemeljena jer to nije moguće bez izmjene zakona. Prema podacima Ministarstva, vezano uz štrajk, nisu sve škole u Hrvatskoj u istoj situaciji:

Prema jučerašnjim podacima 34 OŠ i 28 SŠ u potpunosti održavaju nastavu. Djelomično nastavu održava 274 OŠ i 139 SŠ koje u tom slučaju ne moraju nadoknađivati nastavne dane, već samo izgubljene nastavne sate. Prema jučerašnjim podacima 441 OŠ i 163 SŠ uopće ne održavaju nastavu, a nemamo podatke o eventualnoj nadoknadi nastave.

Prema zakonskoj regulativi, navedene škole koje za vrijeme štrajka nisu uopće održavale nastavu morat će nadoknaditi na današnji dan najviše 15 nastavnih dana. Prema informacijama Ministarstva dio škola je do sada nadoknadio određeni broj dana radom subotom ili nenastavnim danima.

Kraći praznici, dulja školska godina

Za škole koje uopće nisu održavale nastavu u danima štrajka niti su do sada nadoknađivale nastavu subotom ili nenastavnim danima, a s obzirom na to da je na današnji dan riječ o 15 izgubljenih nastavnih dana, bit će potrebno skratiti praznike i produljiti nastavnu godinu. Uzimajući u obzir kalendare za navedene škole, u pravilu bi zimski praznici trajali barem dva tjedna, od 24. prosinca do 6. siječnja (Badnjak – Sveta tri kralja).

Proljetni praznici trajali bi od 10. travnja do 13. travnja (Veliki petak – uskrsni ponedjeljak), a nastavna godina trebala bi biti produžena do 26. lipnja 2020.

Maturantima bi se nastava produžila najviše za tjedan dana, do 29. svibnja 2020. Pravilnik o provedbi državne mature u članku 16. kaže da pravo pristupa polaganju državne mature, odnosno ispita državne mature imaju učenici, odnosno pristupnici koji su s uspjehom završili završni razred na kraju nastavne godine, što uključuje i učenike, odnosno pristupnike kojima je pozitivno riješen prigovor na zaključenu negativnu ocjenu. Kako bi državna matura završila u predviđeno vrijeme, Ministarstvo će pristupiti izmijeni spomenutog pravilnika s namjerom da se dio ispita iznimno može polagati i prije kraja nastavne godine. Cilj je da državna matura završi u predviđenome terminu, odnosno da se rokovi upisa na visoka učilišta ne pomiču.

Napominjemo kako je navedeni pregled stanja izrađen na način da ne uključuje odrade nastave subotama.

Svaka škola će nakon okončanja štrajka, ovisno o njihovoj specifičnoj situaciji, moći autonomno odlučiti na koji način će ispuniti zakonsku obvezu o 175 nastavnih dana, odnosno 160 nastavnih dana za maturante, odnosno odlučiti hoće li dio nastavnih dana odraditi subotama prema ranije poslanoj uputi”, stoji u priopćenju MZO-a.

