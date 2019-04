MINISTARSTVO POKUŠALO ZATAŠKATI ZARAŽENO SUHO MESO, ALI PRIČA JE IPAK PROCURILA: ‘Smršavio sam kao leš, 20 dana ležao u bolnici’

Ministarstvo tvrdi kako ove godine ni u jednoj mesnici nije pronađena trihineloza; no čak i ako ignoriraju nalaz vlastite veterinarske inspekcije, ne mogu i brojne oboljele iz Knina

Iako je Ministarstvo poljoprivrede ponavljalo kako je meso u Hrvatskoj sigurno i kontrolirano, u veljači su kod tri osobe u Kninu klinički utvrđeni simptomi trihineloze. Kako je doznao Telegram, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede obavila je nadzor i podvrgla analizi pancetu, kobasice i suho meso zatečeno u pušnici B. M. u Potkonju kod Knina. Sumnjivo meso pronađeno je i u Kninu u pušnici čiji je vlasnik M. B.

Ministarstvo kaže da trihinelote nema

Obojica su rekli kako su meso kupili u mesnici čije se ime navodi u zapisniku. No Tolušićevo ministarstvo je Telegramu, koji ima i zapisnike veterinarskih inspkecija iz 27. veljače, odgovorilo kako “od početka godine do slanja upita ni u jednoj mesnici ili klaonici u Hrvatskoj nije pronađena prisutnost trihinele”.

Također, skrenuli su pozornost i na propise kako se “svaka svinja mora pregledati na trihinelu, sukladno Naredbi o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini i Naredbi o obveznom pregledu mesa svinja na prisutnost oblića roda Trichinella spp. kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu”.

No dok Ministarstvo može prešutjeti nalaze i zapisnike veterinarskih inspekcija, ne može sakriti oboljele od trihineloze.

Cijela obitelj u bolnici

“Prvo sam u Kninu ležao na internom odjelu, mislili su da je gripa. Onda sam prebačen u Šibenik na zaraznu, gdje sam proveo nešto više od tjedan dana. Sve skupa sam u bolnici bio preko 20 dana, skoro cijeli drugi mjesec. Majka i brat su ležali sa mnom u sobi. Bili smo u bolnici sve dok se nalazi nisu malo popravili”, rekao je za Index M. B. koji se s majkom i bratom zarazio trihinelozom.

Kako radi kao medicinski tehničar, odmah je posumnjao da nije riječ o gripi.

‘Da ne pijem šaku tableta, umro bi’

“Ja sam cijeli bio natekao kao da su me pčele izbole, smršavio sam u bolnici 20 kila, bio sam kao leš. Prijatelji me nisu mogli prepoznati. Ležao sam bolnici u Kninu oko tjedan dana. Sedam dana sam imao temperaturu 41, to je temperatura od koje djeca umiru kad je imaju toliko dugo. Majci su mi počeli oticati kapci, imali smo strašne bolove u mišićima.

Taj parazit koji je ušao se hvata na mišiće. Još uvijek pijem šaku tableta ujutro i šaku tableta navečer. Glavna nuspojava trihineloze su kardiološki problemi. Sad kada uzimam terapiju on je začahuren, ali kada je ne bih uzimao, on bi se aktivirao i preko krvi došao u srce, a tada nastupa smrt”, kaže Marko Batić.

Prijava protiv nepoznatog počinitelja

Rekao je i u kojoj je mesnici kupio meso te kako je nazvao mesara odmah kad su saznali što je.

“Ja sam još iz bolnice nazvao vlasnika te mesnice, a onda je on i mene zvao da provjeri kako sam. U sve se sad upetljala policija. Zasad je tek podignuta kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja. U veterinarskoj stanici je potvrđena trihinela u mesu koje smo mi konzumirali.

Nakon toga je došla iz Zagreba inspekcija i uzeli su sve meso. Navodno su ga vozili u Vinkovce, ali mi ne znamo ništa o tome gdje je završilo i što je poduzeto”, rekao je Batić, dodajući da više i ne smije govoriti jer je istraga u tijeku.