Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Fond za zaštitu okoliša i dalje će ostati u Zagrebtoweru jer je Vlada na sjednici u četvrtak donijela odluku o nastavku zakupa toga prostora do 2024. godine. Odluka je donesena jer istječe sadašnji ugovor o zakupu koji je sklopljen 2014. na pet godina, a s obzirom na to da Ministarstvo državne imovine nema na upravljanju nekretnine u vlasništvu države adekvatne veličine, dalo je suglasnost na sklapanje novog ugovora, izvijestio je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.

Predmet ovog ugovora je zakup prostora bruto površine od 5.439 metara četvornih zajedno s 51 parkirnim mjestom na novih 5 godina.

Za pet godina najma – 84,3 milijuna kuna

“Ukupna petogodišnja obveza za zakup i održavanje iznosi 45,6 milijuna kuna s PDV-om”, rekao je Ćorić.

Također na pet godina, produljen je i zakup prostora za Fond za zaštitu okoliša, a radi se o 4.668 metara četvornih i 49 parkirnih mjesta.

“Obveza za petogodišnje razdoblje iznosi 38,7 milijuna kuna s PDV-om”, naveo je Ćorić.

N1 prenosi priopćenje Ministarstva zaštite okoliša u kojem stoji kako su sukladno zakonu , a u komunikaciji sa Ministarstvom državne imovine, tijekom prošle i ove godine intenzivno radili na pronalaženju rješenja za smještaj svojih službenika i namještenika.

“S obzirom da Ministarstvo državne imovine nema na upravljanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske površine veće od 5.000 kvadrata, temeljem članka 6. stavka 1. Uredbe dostavilo je ovom Ministarstvu suglasnost za nastavak pregovora o sklapanju novog Ugovora o zakupu”, stoji u priopćenju Minsitarstva zaštite okoliša.

Ostanak u Zagrebtoweru svrhovit i ekonomičan

Nadalje se u priopćenju ističe kako je Ministarstvo prikupilo tri ponude za poslovne prostore koji odgovaraju zahtjevima i potrebama.

“Analizirajući cijenu najma, lokaciju, direktne troškove preseljenja (preseljenje uredskog namještaj, preseljenje računalne i druge vrste opreme, trošak dovođenja računalne opreme u funkcionalno stanje, vraćanja postojećeg prostora u prvobitno stanje, opremanje i uređivanje novog prostora) kao i ostalih nepredviđenih troškova, (Ministarstvo ) je utvrdilo da je ostanak na postojećoj lokaciji svrhovito i ekonomično rješenje. Predmet novog Ugovora s društvom Europolis Zagrebtower d.o.o je zakup uredskog prostora bruto površine 5.439,25 m2 zajedno s 51 parkirnim mjestom (49 unutarnjih i 2 vanjska), za razdoblje od listopada 2019. do listopada 2024. godine (60 mjeseci). Sredstva za podmirenje obveza temeljem Odluke osiguravaju se na pozicijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, aktivnosti A576264 Administracija i upravljanje, u okviru izvora 11 Opći prihodi i primici, te na kapitalnom projektu K784022 Operativni program Konkurentnost i kohezija u okviru izvora financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj.

Naglašavamo kako je povećanje predmeta zakupa odraz promjena u djelokrugu i ustrojstvu Ministarstva u odnosu na stanje 2014. godine kada se sklapao trenutno važeći Ugovor. Naime, 2016. godine Ministarstvu je pripojena Uprava za energetiku i Uprava vodnoga gospodarstva, 2018. godine Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija te 2019. godine Hrvatska agencija za okoliš i prirodu”, navodi se u priopćenju.

‘Ako nije neophodno, preseljenje treba izbjeći’

Jutarnji list podsjeća da je zbog preseljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u Zagrebtower 2014. godine tadašnji SDP-ov ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović umalo ostao bez fotelje. Osim toga, Jutarnji list piše kako je u posjedu dokumentacije iz koje se da zaključiti da je odluka o ostanku u Zagrebtoweru bazirana i na nalazu stalnog sudskog vještaka od kojeg je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost naručio nalaz i mišljenje o opravdanosti postupka preseljenja iz Zagrebtowera.

Sudski vještak je nakon analize cijena najma na drugim lokacijama zaključio da je najam u Radničkoj 80, treća najpovoljnija ponuda, a zanimljivo je i da kao argument protiv preseljenja navodi da bi ono moglo biti stresno za zaposlenike.

“I ljudski resursi mogu biti u pitanju – kako zbog kvara opreme i nemogućnosti rada tako i zbog stresa i odlaska na bolovanje. Sve to skupa proizvodi određene troškove koji se ne mogu eksplicite izraziti, ali sasvim sigurno postoje. Ti se troškovi ovdje neće specificirati jer zadiru u područje koje nije u kompetenciji ovog vještaka. Stoga će se samo utvrditi da se takvi problemi te troškovi ne očekuju ako ne dolazi do preseljenja. Drugim riječima, sa stanovišta ove problematike preseljenje nije opravdano”, navodi stalni sudski vještak u svome nalazu do kojeg je došao Jutarnji list.

U rujnu ove godine isti je vještak u konačnici zaključio: “S obzirom na sve gore navedeno mišljenja sam da preseljenje, ako nije neophodno, nije opravdano i da ga treba izbjeći!”

