MINISTARSTVO GRADITELJSTVA: ‘Grad Zagreb ni za jedan od mostova nije dostavio Plan održavanja, pa ni za Savski’

“To nije ničija dobra volja, već zakonska obaveza. Prevencija i održavanje najbolji su način za garanciju sigurnosti”, poručuju iz Ministarstva

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u četvrtak navečer je, vezano za Savski most u Zagrebu, priopćilo da su još prošle godine uputili poziv gradovima za dostavu podataka o planu održavanja cestovnih građevina na njihovom području, te da je Grad Zagreb poslao izvještaj o stanju i potrebnim zahvatima sanacije za nekoliko mostova, među kojima nije Savski, međutim, ni za jedan od mostova nije dostavljen Plan i program održavanja cestovnih građevina.

“Slijedom upita vezanih za Savski most u Zagrebu, navodimo kako je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja još prošle godine uputilo poziv gradovima kojim se traži dostava podataka o planu održavanja cestovnih građevina na njihovom području nadležnosti. Održavanje nerazvrstanih cesta i njihovih dijelova, kao što su mostovi, vijadukti, podvožnjaci, nadvožnjaci, propusti, tuneli i drugo, obveza je jedinica lokalne samouprave”, priopćeno je iz Ministarstva.

Ministarstvo je, dodaje se , pokrenulo postupak izrade Plana aktivnosti provjere postupanja jedinica lokalne samouprave na održavanju cestovnih građevina koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i 29. kolovoza 2018. godine uputilo poziv gradonačelnicima velikih gradova kojim traži dostavu podataka o planu održavanja cestovnih građevina na njihovom području nadležnosti.

Nitko nije ispoštovao rok

U priopćenju se ističe kako su do 17. rujna 2018., kada je bio propisan rok za dostavu podataka, samo dva od 25 gradova, poslala tražene podatke na predviđenom obrascu s planovima održavanja, a nitko nije ispoštovao rok za dostavu kompletnog izvješća.

Tako samo Rijeka (13 mostova) i Vinkovci (dva mosta) imaju priručne planove održavanja. Devet gradova je poslalo odgovore koji nisu bili u zadanom obrascu, odnosno nemaju planove održavanja s određenim rokovima sanacije kritičnih građevina, kao ni s predviđenim sredstvima. Čak 14 gradova ni nakon mjesec dana od zadanog roka nije dostavilo ništa, navode iz Ministarstva.

Grad Zagreb je poslao izvještaj o stanju i potrebnim zahvatima sanacije za nekoliko mostova (Jadranski most, Domovinski most, Most mladosti, Most slobodne i Podsusedski most) ali ne i za druge mostove uključujući i Savski most. Međutim niti za jedan od mostova nije dostavljen Plan i program održavanja cestovnih građevina.

Pregled mostova bez rokova i planiranih sredstava ne znači ništa

Osim pregleda mostova, bitno je donijeti Plan i program održavanja, jer sam pregled mostova bez da postoje rokovi i planirana sredstva, ne znači ništa, ističu iz Ministarstva.

Dodaju kako su svojim pozivom gradove potaknuli na izradu evidencije stanja mostova za koje su dužni planirati i provoditi održavanje.

“Nakon dobivenih odgovora koji osim pojedinačnih izuzetaka nisu zadovoljavajući, Ministarstvo će u nastavku voditi računa da li uprave gradova poduzimaju svoje zakonske obveze u cilju zaštite građana i proračunskih sredstava. Naime, sigurnost svih građana Hrvatske na prvom nam je mjestu, ali bitno je i racionalno trošenje poreznih sredstava koja su naplaćena građanima stoga ćemo inzistirati na definiranim planovima i redovitom održavanju svih mostova u jedinicama lokalne samouprave”, zaključuje se u priopćenju Ministarstva.

“To nije ničija dobra volja, već zakonska obaveza. Prevencija i održavanje najbolji su način za garanciju sigurnosti”, poručuju iz Ministarstva.

Na Pješačkom mostu preko Save danas je nastala golema rupa jer se urušio dio nogostupa, što predstavlja opasnost za pješake i bicikliste. Iz Grada Zagreba su odmah reagirali i počeli sanirati oštećenje. Radove je ranije večeras obišao i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić te je najavio da će oštećenje biti sanirano do 21 sat, a što je, kako je potvrđeno Hini iz Grada Zagreba, i obavljeno.

Bez obzira na tu sanaciju ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar najavio je da će sutra zatražiti od građevinske inspekcije da odmah pregleda sve zagrebačke mostove, i zatvori one koji su sigurnosna prijetnja građanima.