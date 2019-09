MINISTARSTVO BRANITELJA: ‘Mrsić svojim izjavama potiče podjele, a ovo nije prvi put da omalovažava branitelje’

Iz Ministarstva su ocijenili da je zastupnik Mrsić na vrlo neprimjeren i politikantski način iznio optužbe na račun hrvatskih branitelja, hrvatske Vlade, tog ministarstva i ministra hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja u četvrtak je najoštrije osudilo tvrdnje saborskog zastupnika i predsjednika stranke Demokrati Miranda Mrsića iznesene na konferenciji za novinare 3. rujna u Hrvatskom saboru vezano za mirovinski sustav i mirovine hrvatskih branitelja. Iz Ministarstva su ocijenili da je zastupnik Mrsić na vrlo neprimjeren i politikantski način iznio optužbe na račun hrvatskih branitelja, hrvatske Vlade, tog ministarstva i ministra hrvatskih branitelja.

“Ovo nije prvi put da Mirando Mrsić izlazi sa sličnim tezama koje omalovažavaju ulogu hrvatskih branitelja i značaj hrvatske pobjede u Domovinskom ratu te nam je zaključiti da on svjesno potiče netrpeljivost prema hrvatskim braniteljima što je nedopustivo i za svaku je osudu. Jedna od Mrsićevih neprihvatljivih teza je da građani neće moći živjeti od svoje mirovine zbog izdvajanja za one ‘povlaštene’ braniteljske. Takvim izjavama upravo on potiče podjele i nejednakost jer u njegovim tezama nema istine, što potvrđuje i današnje reagiranje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje”, stoji u priopćenju.

Mirando Mrsić u utorak je najavio da će u saborsku proceduru uputiti zakonski prijedlog kojim bi se ponovno razdvojile povlaštene mirovine od ostalih tako da se povlaštene mirovine više ne financiraju iz mirovinskog sustava nego iz resornih ministarstava. Mrsić je na konferenciji za novinare u Saboru ustvrdio da su mirovine po posebnim propisima najveći problem hrvatskog mirovinskog sustava.

“Samo ove godine od 40 milijardi kuna koliko će biti utrošeno na mirovine, devet milijardi će otići na povlaštene mirovine, od čega sedam na braniteljske mirovine”, ustvrdio je Mrsić, istaknuvši da mirovine po posebnim propisima bujaju.

Rekao je i kako je trebalo nastaviti i s daljnjim razdvajanjem mirovinskog sustava tako da sredstva za mirovine po posebnim propisima budu u nadležnim ministarstvima – braniteljske u Ministarstvu branitelja, vojne u MORH-u, policije u MUP-u i da se usklađuju s radničkim mirovinama a isplaćivale bi se direktno iz proračuna.

Ministarstvo optužuje Mrsića da nije iznio niz drugih činjenica

“Gospodin Mrsić nije iznio činjenicu da hrvatski branitelji bez statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida, po općim propisima ili uz dodatak zajamčen Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, imaju prosječnu mirovinu u visini od 2.577 kuna, koja je i niža od prosječne mirovine u Republici Hrvatskoj.

Nije iznio ni činjenicu, koju bi kao bivši ministar trebao znati, da je kao posljedica velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku u mirovini 56.000 hrvatskih ratnih vojnih invalida koji su i prije i tijekom Domovinskog rata, sve do stradavanja, uplaćivali doprinose u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Nadalje, on 14.000 članova obitelji poginulih, ubijenih i nestalih hrvatskih branitelja koji su izgubili svoje članove obitelji u obrani Domovine na izuzetno okrutan način naziva povlaštenima.

Pritom Mirando Mrsić propušta naglasiti mirovine po posebnim propisima koje ostvaruju bivši pripadnici JNA kojih je 5.800, a koji su prije Domovinskog rata 20 i više godina uplaćivali u mirovinski fond JNA u Beogradu i koje je Republika Hrvatska preuzela, omogućila im mirovinu, a da nisu niti kune uplatili u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje”, istaknuli su iz Ministarstva hrvatskih branitelja.

‘Zlonamjerno dovodi u pitanje braniteljske mirovine’

Ocijenili su da Mrsić tendenciozno i zlonamjerno u kontekstu rizika za mirovinski sustav dovodi u pitanje i mirovine hrvatskih branitelja koji su mirovine stekli na temelju općih propisa, uplaćujući u mirovinski sustav 30 godina. Zapravo, ovdje se radi o 37.839 hrvatskih branitelja koji su mirovinu ostvarili na temelju općih propisa i koji su u ovoj kategoriji vidljivi iz razloga što im je priznat radni staž u vrijeme sudjelovanja u Domovinskom ratu. Njihova prosječna mirovina manja je od prosječne mirovine u Republici Hrvatskoj i iznosi 2.587 kuna, stoji u priopćenju.

Iz Ministarstva hrvatskih branitelja ističu kako je upravo Mirando Mrsić kao ministar 15.168 djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika uvrstio u kategoriju mirovina po posebnim propisima koje naziva povlaštenima. Naime, radi se o hrvatskim braniteljima koji su nakon Domovinskog rata bili zaposleni u HV-u i MUP-a, uplaćivali su doprinose i umirovljeni su s prosječno 30 godina radnog staža.

“Netočna je Mrsićeva tvrdnja da većina građana ima manje mirovine dok braniteljske rastu. Na ovaj način on pokušava prikupiti političke bodove potičući netrpeljivost prema hrvatskim braniteljima, stigmatizira braniteljsku populaciju, prikazujući je kao privilegiranu. Hrvatski branitelji privilegirani su samo u tome što su časno branili Domovinu”, poručili su iz ministarstva i istaknuli kako Mrsićeve teze opovrgavaju i službeni podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

