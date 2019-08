MINISTAR ZDRAVSTVA U ZADNJI TREN ZADRŽAO FOTELJU: Kujundžić je već bio bivši, ali onda je Plenkoviću navodno rekao ovo…

Premijer je navodno već donio odluku da smijeni i Kujundžića, ali se predomislio kada mu je ovaj rekao da bi u sadašnjim okolnostima najpoštenije bilo ići na prijevremene izbore. U slučaju smjene, Kujundžić bi se vratio u Sabor i vjerojatno bi bio uz parlamentarnu većinu

Od petero ministara za koje je parlamentarna oporba pripremila prijedloge za izglasavanje nepovjerenja, premijer Andrej Plenković nije smijenio jedino ministra zdravstva Milana Kujundžića. Novi list neslužbeno doznaje da je Plenković imao namjeru smijeniti i Kujundžića, ali da se predomislio u posjednji trenutak.

Navodno je odluku promijenio nakon što mu je Kujundžić na sastanku rekao da bi u sadašnjim okolnostima najpoštenije bilo ići na prijevremene izbore. Premijer i šef HDZ-a to je shvatio tako da bi Kujundžić, u slučaju da bude smijenjen i da se vrati u Sabor kao zastupnik, zagovarao prijevremene izbore. Vladajuća većina je tanka i to bi za nju bila nezgodna situacija.

HOĆE LI PLENKOVIĆ ISPASTI ŽRTVA REKONSTRUKCIJE VLADE? ‘Vidjelo se tko je sjao od zadovoljstva, tko je opet broj 2’

RESLERIZACIJA VLADE: Ovo su interesne zone i imena moćnih HDZ-ovaca koji stoje iza mladih ministara. Dovoljno je pogledati Brkićev osmijeh…

ONI ĆE U PETAK SJESTI U MINISTARSKE FOTELJE: Što o novim članovima Plenkovićeve Vlade kažu njihovi životopisi?

Plenkoviću je sada nezgodno braniti Kujundžića

HDZ se, piše Novi list, sprema prekršiti Ustav odbijanjem sazivanja izvanredne sjednice Sabora, na kojoj bi se raspravljalo i glasovalo o zahtjevu Mosta za opoziv ministra Kujundžića. Most će možda već danas u saborski postupak poslati zahtjev za Kujundžićev opoziv, o čemu bi se zastupnici morali izjasniti za 30 dana. To znači da bi bilo nužno sazvati izvanrednu sjednicu Sabora. Plenkoviću je sada nezgodno braniti Kujundžića, pa bi htio to odgoditi barem za jesen, piše Novi list.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izjavio je da neće biti izvanredne sjednice na kojoj bi se glasovalo o Kujundžiću.

ČEKA SE REKONSTRUKCIJA VLADE, IZBILA NOVA AFERA: Nacional piše kako Kujundžić gura sumnjivu nabavu vrijednu 60 milijuna kuna

Izbjegavaju izvanrednu sjednicu i glasovanje o Kujundžiću

“Da je normalna sjednica, da se ne radi o ljetnoj stanci, o ovoj bi se točki sasvim sigurno raspravljalo u roku 30 dana. Međutim, imamo odredbu u poslovniku Sabora, a i Ustava se toga dotiče, da je za sazivanje izvanredne sjednice potreban zahtjev predsjednice Republike, Vlade i natpolovične većine zastupnika”, kazao je Jandroković dodavši da će za mišljenje pitati i Odbor za Ustav.

S druge strane, SDP-ov zastupnik Peđa Grbin tvrdi da se iz Ustava nikako ne može iščitati da se tijekom ljeta o opozivu ne mora glasovati u roku 30 dana.

“Kad Jandroković ne bi sazvao izvanrednu sjednicu, predstavljalo bi to jedno od najgorih kršenja Ustava u hrvatskoj povijesti i morat ću se obratiti Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti”, dodao je Grbin.

PREMIJER OTKRIO ZAŠTO JE SMIJENIO MINISTRE: ‘Ne želim da bilo tko za Vladu, za mene, za ministre, veže aluzije na nepravilnosti ili korupciju’

HOĆE LI PLENKOVIĆ ISPASTI ŽRTVA REKONSTRUKCIJE VLADE? ‘Vidjelo se tko je sjao od zadovoljstva, tko je opet broj 2’