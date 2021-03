MINISTAR ZDRAVSTVA: ‘Na britanski soj pozitivno 99 uzoraka, dva na afrički, a četiri na njujorški’

Britanski soj covida-19 prisutan je u Vukovarsko-srijemskoj, Sisačko-moslavačkoj te Splitsko-dalmatinskoj županiji s nešto pozitivnih uzoraka je u Gradu Zagrebu

Među 350 pozitivnih uzroka na covid-19, koji su dosad sekvencionirani, 99 uzroka pozitivno je na britanski soj, dva na afrički a četiri na njujoršku varijantu virusa, izvijestio je u četvrtak na sjednici Vlade ministar zdravstva Vili Beroš.

“U suradnji s Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti Hrvatski zavod za javno zdravstvo u protekli mjesec dana i u naredna četiri tjedna šalje 10 posto pozitivnih uzroka iz Hrvatske slučajnim odabirom iz dokazanih grupiranja na sekvenciranje. Dosad je poslano malo više od 1000 uzoraka te su za 350 došli rezultati”, rekao je Beroš.

‘Opet bilježimo rast zaraženih na tjednoj razini’

Britanski soj covida-19 prisutan je u Vukovarsko-srijemskoj, Sisačko-moslavačkoj te Splitsko-dalmatinskoj županiji s nešto pozitivnih uzoraka je u Gradu Zagrebu.

“U protekla dva tjedna ponovno bilježimo rast zaraženih na tjednoj razini. Broj aktivnih slučajeva na tjednoj razini porastao je 24 posto. Broj hospitaliziranih i dalje ima povoljan trend blagog pada, međutim on prati broj novozaraženih s određenim vremenskim razmakom”, istaknuo je ministar zdravstva

U Hrvatsku je do danas stiglo 328.680 doza cjepiva protiv covida-19, aplicirano je 242.666 doza, jednom dozom cijepljeno 121.330 osoba a s dvije doze njih 60.668. Zabilježeno je 1210 prijava sumnji na nuspojave, koje su bile najčešće blage i prolazne.

Vrlo dobar interes građana za cijepljenje

Beroš kaže kako imamo vrlo dobar interes građana za cijepljenje te istaknuo kako se građanima s kroničnim bolestima, teže pokretnim i nepokretnim osobama preporučuje da se za cijepljenje prijavljuju svom obiteljskom liječniku koji će odrediti prioritetno mjesto na listi cijepljenja putem e-naručivanja.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je na mjere protiv covida-19 koje se u Hrvatskoj primjenjuju do 15. ožujka, a riječ je o ograničavanju okupljanja zabranu i ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza, posebnu organizaciju rada trgovina te javni prijevoz. Istaknuo je i kako se u logistikom centru i regionalnim skladištima nalazi 600 tona zaštitne opreme za koronavirus.

Od 1. ožujka ukinuta jedna odluka Stožera

Među ostalim, podsjetio je da je produljen postojeći režim prelaska granica i uvjeti a to znači da putnici koji dolaze iz država koja su na popisu posebne liste HZJZ moraju predočiti negativan PCR test ne stariji od 48 sati te im se određuje mjera samoizolacije do 14 dana, koja se može i skratiti ako sedmi dan o svom trošku obave PCR test te nalaz bude negativan. Putnicima u tranzitu i osoblju određuje se automatski mjera samoizolacije ako u roku do 12 sati ne napuste Hrvatsku.

S 1. ožujkom ukinuta je odluka o zabrani uplovljavanja putničkih brodova na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe.

