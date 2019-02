MINISTAR ZBOG DOKUMENTARCA IMAO BESANU NOĆ: ‘Razdire me što u isti kontekst stavljaju Stepinca i Mihajlovića’

‘Razdire me sekvenca večeras emitiranog dokumentarno-igranog filma ‘Alojzije Viktor Stepinac’ na Hrvatskoj televiziji, u kojoj jedan od sudionika, povjesničara, hladno, u isti kontekst, stavlja Stepinca i Dražu Mihajlovića! Kasne su minute Stepinčeva, a ja osjećam da bi moja noćašnja besanica mogla potrajati dugo, do pred zoru, požalio se rano jutros Goran Marić

Nakon što je Hrvatska radio televizija na 59 obljetnicu smrti Blaženog Alojzija Stepinca u nedjelju navečer prikazala dokumentarno-igrani film “Alojzije Viktor Stepinac, uslijedile su brojne reakcije, a među njima i ona ministra državne imovine Gorana Marića.

Ministar je ukazao i na izjavu jednog povjesničara u dokumentarcu koja mu u noći s nedjelje na ponedjeljak očito nije dala spavati. Učinio je to u sklopu svog osvrta na Facebooku kojeg prenosimo u cijelosti

“Pratio sam Stepinčevo. Bolje reći proživljavao! Bože, ima li ijedna naroda na ovom svijetu sa sličnim fenomenom krivotvorstva i mučeništva! Načinom da se anatemizira jedan duhovni, intelektualni, karizmatski gorostas u osobi kardinala Stepinca, i potom da na njegovoj anatemi traje polustoljetno mučeništvo i poniženje čitava naroda. Kojeg li paklenskog stroja-sustava koji ideološki zapjenjeno ocrnjuje najsvjetliji i najsvetiji lik jednog naroda pokazujući time koliko im vrijedi duša Hrvatske i Hrvatska sama u tom paklenskom režimu bogomržnje! Smiruje me danas lik kolosalnog Alojzija Stepinca u razglednici njegova blaženski mirnog Krašića. I istodobno me razdire sekvenca večeras emitiranog dokumentarno-igranog filma ‘Alojzije Viktor Stepinac’ na Hrvatskoj televiziji, u kojoj jedan od sudionika, povjesničara, hladno, u isti kontekst, stavlja Stepinca i Dražu Mihajlovića! Kasne su minute Stepinčeva, a ja osjećam da bi moja noćašnja besanica mogla potrajati dugo, do pred zoru”, napisao je Marić.