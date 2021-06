U subotu je nastavljeno cijepljenje u mnogim hrvatskim gradovima, a u Osječko-baranjskoj županiji iskorištena je dvomilijunta doza cjepiva.

Ministar zdravstva Vili Beroš ranije u subotu cijepio građane je u Karlovcu, a potom u Zadru u dvorani Višnjik - dvorani u kojoj su se prije tjedan dana okupili navijači Zadra kako bi proslavili titulu prvaka. Beroš ih je tada oštro kritizirao, rekavši kako su dali "veliku pljusku svim njihovim nastojanjima da se smanji broj zaraženih od virusa covid-19".

Premda su na cijepljenje bili pozvani i navijači Zadra, odaziv i nije bio bajan. Beroš je iskoristi priliku te čestitao klubu na sportskim uspjesima te se ispričao na zakašnjeloj čestitci. "Ono na čemu vam nisam mogao čestitati je malena nesmotrenost prilikom proslave osvajanja prvenstva što je na neki način razumljivo. Međutim virus je još uvijek ono nas što nas tjera na oprezno ponašanje", rekao je Beroš.

'Zajedno možemo pobijediti utakmicu'

Na Višnjiku je drugo dozom cijepio direktora KK Zadar, koji je ujedno i preuzeo odgovornost za propust na utakmici. "Nemojmo dozvoliti da sezona počne, gledajući sport i košarku, a da mi nismo spremni. Znači, pripreme igrača počinju u osmom mjesecu, a pripreme navijača počinju danas ovom akcijom", rekao je direktor KK Zadar Željko Žilavec.

"Cijepljenjem kupujemo kartu ne samo za naše tribine, nego za ovu turističku sezonu. Brzo će doći jesen, novi izazovi, nove utakmice stoga moramo biti spremni. I zajedno možemo pobijediti utakmicu, ali jedino cijepljenjem", kazao je Beroš.

'Svi bi se trebali cijepiti da ovo napokon prođe'

No nema sumnje da je interes za cijepljenje u padu. "Partner me motivirao, on mi je preporučio da se cijepim. On se već cijepio, pa je rekao da bi bilo dobro da se i ja", rekla je Zadranka Helena Požar za RTL Danas.

"I svi naši poslovi će biti ograničeni jer nećemo moći putovati, bit ćemo ograničeni tako da mislim da puno više možemo patiti nego dobiti pozitivnog. Smatram da bi se trebali cijepiti da ovo napokon prođe", kaže Zadranin Šime Zelić.

'Očekujemo porast zaraženih'

Nakon okupljanja u dvorani Višnjik, ali i na ulicama nakon pobjede zadarskih košarkaša, broj novozaraženih još nije porastao, no voditelj zadarske epidemiološke službe Alan Medić rekao je kako se porast očekuje za dva do tri tjedna.

"Sad je prošlo tjedan dana. Još nemamo novooboljelih vezano za utakmicu. Mi to pomno pratimo, pratimo tjedno, dnevno", zaključio je Medić.