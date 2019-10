MINISTAR VANJSKIH POSLOVA O NESTALOM HRVATSKOM POMORCU: ‘Tražili smo pomoć SAD-a, čim budemo znali više, javit ćemo’

U sindikatu pomoraca se nadaju da su se preživjeli ukrcali na splavi za spašavanje na kojima se može dugo opstati

Hrvatska je tražila i američku pomoć u potrazi za nestalim hrvatskim pomorcem Dinom Miškićem, koji je nestao nakon potonuća broda Bourbon Rhode u Atlantiku, rekao je u ponedjeljak ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

“Čim budemo znali više, javit ćemo”, odgovorio je ministar na pitanje ima li odgovora s američke strane na hrvatsku molbu.

“Teško je s ovog stajališta znati o bilo čemu, sve je to daleko od nas, ali da nam je svima stalo, to je sigurno. To nam je obveza i dužnost”, poručio je ministar i istaknuo kako su hrvatske vlasti “bile uključene 24 sata” u potrazi za nestalim pomorcem.

Ministar i dalje vjeruje da je Miškić živ

Grlić Radman je u nedjelju rekao da zajedno s obitelji i prijateljima Dine Miškića vjeruje da je on još živ, naglasivši da nisu sve mogućnosti iscrpljene.

U ponedjeljak je, pak, podsjetio da je Zagreb uputio apel i francuskim vlastima, svim trgovačkim brodovima i zrakoplovima koji prolaze područjem nestanka.

“Ne pamti se u dvadeset godina tako jedna opsežna akcija. Pregledano je 110 tisuća kvadratnih kilometara terena, što je više od dva teritorija Hrvatske”, kazao je ministar na konferenciji nakon susreta s albanskim kolegom.

Brod Bourbon Rhode na kojem je plovio Miškić potonuo je 26. rujna u Atlantiku, oko 2.000 kilometara od najbližeg kopna, francuskog otoka Martiniquea.

Potraga obustavljena nakon tjedan dana

Na brodu su bili većinom Ukrajinci, te po jedan Rus, Južnoafrikanac i Filipinac.

Potraga za nestalima obustavljena je nakon tjedan dana, a rezultirala je pronalaskom trojice članova posade koji su preživjeli te četvorice poginulih. Na brodu ih je ukupno bilo 14.

“Od utorka, 1. listopada nije pronađeno ni jedno tijelo. Nakon tjedan dana potrage, mogućnost preživljavanja ljudi na moru pa čak i dobro opremljenih je bitno smanjena”, naveli su iz prefekture Martinique, objavio je u subotu France Presse.

Sindikat pomoraca Hrvatske (SPH) u subotu je dogovoru s obitelji nestalog hrvatskog kapetana Dina Miškića pozvao na aktivni nastavak potrage za sedmoricom nestalih pomoraca s broda Bourbon Rhode.

U sindikatu se nadaju da su se preživjeli ukrcali na splavi za spašavanje na kojima se može dugo opstati.

“S obzirom na to da splavi nisu pronađene imamo razloga vjerovati i nadati se najboljem. Iz tog razloga apeliramo da se potraga mora aktivno nastaviti. Zajedno s našim ukrajinskim kolegama i Međunarodnom federacijom transportnih radnika (ITF) radimo pritisak na kompaniju i francuske vlasti da se s potragom aktivno nastavi,” rekao je glavni tajnik SPH Neven Melvan.

Pismo sa zamolbom da se ponovno razmotri odluka o obustavi potrage uputila je francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović.