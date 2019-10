MINISTAR VANJSKIH POSLOVA BRANI PENAVINO DIVLJANJE: ‘Ako gledate reakciju, morate gledati gdje je akcija’

Grlić Radman smatra da Vukovar treba promatrati u kontekstu Domovinskog rata, poginulih i nestalih, kao i da je potreban dijalog.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman komentirao je za N1 aktualnu situaciju u Vukovaru, nakon što je jučer vukovarski gradonačelnik Ivan Penava na sjednici Gradskog vijeća poručio kako se nisu stekli uvjeti za veća prava Srba u Vukovaru te pritom bacio na pod Statut Grada ispisan na ćirilici koji mu je poklonio vijećnik SDSS-a.

Na pitanje je li statut grada na ćirilici koji je vijećnik dao Penavi zapravo provokacija, Grlić Radman je rekao kako Vukovar treba promatrati u kontekstu Domovinskog rata, poginulih i nestalih, ali i da je potreban dijalog.

“Kada govorimo o Vukovaru, onda moramo sagledavati ga u jednom kontekstu Domovinskog rata, još svježih rana, grada koji je bio izložen velikoj agresiji, patnji, grada u kojem je stradalo 1500 civila i vojnika, branitelja Domovinskog rata. Grada koji je imao veliki broj izbjeglica, grad koji se tek počeo razvijati kao grad nakon takvih užasa i takve tragedije mirnom reintegracijom i potrebno je vrijeme. Potrebno je vrijeme, još uvijek Republika Hrvatska traga za 1892 nestale osobe, mi još uvijek imamo pojedince koji nisu kažnjeni koji su počinili ratne zločine. Znači, Vukovar treba graditi i gledati iz te perspektive”, rekao je.

Zakon o razvoju Vukovara

Dodao je da je zbog specifičnog položaja Vukovara predsjednik Vlade Andrej Plenković u mandatu ove Vlade želio donijeti Zakon o razvoju grada Vukovara te da je o tome je razgovarao i s još uvijek aktualnim predsjednikom Europske komisije Jean-Claudeom Junckerom i budućom predsjednicom Ursulom Von der Leyen.

“Kako bismo sagledavali zapravo unutar Europske unije specifičnost toga grada u smislu njegove demografske revitalizacije. Tamo je manje deset tisuća stanovnika nego što je bilo u popisu 1991. Kako bismo taj grad na neki način prispodobili zapravo Europskoj uniji upravo zbog te jedne izloženosti agresiji i patnji kroz koju je Grad Vukovar i njegova okolica prošli.

Prema tome, moramo to sad ovdje sagledavati s tog aspekta. Dakako da kad imate te svježe emocije i to sjećanje na ta stradanja i puno onih koji traže svoje nestale i tako, onda se to treba gledati nekako u tom kontekstu. Reakcije koje su možda emotivne, to su reakcije možda na određenu situaciju. Ali ono što je rekao i gospodin Bačić, u svakom slučaju treba nastaviti razgovarati. Svakako će se i te tenzije smiriti i tu ima prostora za dijalog. Dijalog uvijek mora postojati”, smatra Grlić Radman

Reakcija i akcija

S obzirom da reakcije pripisuje emocijama, novinare N1 televizije zanimalo je nije li to s druge strane politički neodgovorno ponašanje. Grlić Radman je na to odogovorio da je potrebno vidjeti i gdje se dogodila akcija, ako se promatra reakcija.

“Svi su vam rekli upravo tako. Znate, mi moramo gledati pozitivno. Ako gledate reakciju, uvijek morate gledati gdje je bila akcija. Svi sudionici i oni koji žele dobro gradu, moraju to gledati s aspekta budućnosti i gledati naprijed kako bi se određeni problemi riješili. Činjenica je da određeni problemi postoje i da treba to sagledavati na način kako će se ti problemi riješiti”, tvrdi.

Poseban tretman Vukovara

Preporuka Vijeća Europe je da se stave dvojezični natpisi u Vukovaru, međutim, Grlić Radman smatra kako je Vukovar potrebno tretirati na drugačiji način s obzirom na stradavanja u Domovinskom ratu.

“Gledamo Grad Vukovar, kao grad za koji je zapravo bilo nezamislivo da će se 1991. godine u srcu Europe dogoditi takav zločin. Prema tome, kada vi sagledavate njegovu povijesnu genezu i sagledavate tolike žrtve i sagledavate toliki broj raseljenih osoba, onda dakako da će on imati jednu posebnu dimenziju u tretiranju budućega razvoja Grada Vukovara.”

Dodao je da je Hrvatska vani “dobro percipirana i vanjskopolitički nikada nismo bolje stajali kao recimo ovoga trenutka. Hrvatska se prikazuje kao jedna uspješna priča, a problema uvijek ima.” Kaže da je Hrvatska prihvatila europske vrijednosti te da je uređena kada je u pitanju zaštita manjina.

“Hrvatska je ostvarila vladavinu prava i sve demokratske vrijednosti. Pa nije ni slučajnost da je Hrvatska dobila resor demokracija i demografija. Upravo Dubravka Šuica koja je postala zamjenica predsjednice Europske komisije. Mislim da je to velika nagrada i veliko priznanje Hrvatskoj…”, kaže Grlić Radman za N1.