MINISTAR UPRAVE OTKRIO ZAŠTO SE UČLANIO U HDZ VEĆ S 19 GODINA: Među političkim uzorima mu je Franjo Tuđman

Novi ministar uprave, Ivan Malenica (34) otkrio je tko su mu politički uzori, kao i kad se učlanio u HDZ.

“Izgradio sam se kroz rad, edukaciju i obitelj, ali imam i osobe na koje se mogu referirati. Svakako je to prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman jer je imao hrabrost preuzeti odgovornost da učini sve da Hrvatska postane samostalna država. Također bih spomenuo Konrada Adenauera, državnika koji je imao viziju ujedinjenja europskih zemalja, a to je ono što mi danas baštinimo kroz Europsku uniju. Uz to, što ja osobno smatram bitnim, pokrenuo je demokršćansku misao. Uzor mi je i blaženi Ivan Merz jer se istaknuo u radu s mladima, pokušavajući ih formirati u zrele i odgovorne ljude”, rekao je Malenica u intervjuu za tportal o svojim političkim uzorima.

Otkrio je da se 2004. godine učlanio u HDZ.

“U obitelji su se vrednovale demokršćanske vrijednosti i HDZ mi je bio ta opcija”, rekao je novi ministar.

‘Iznenadio me poziv premijera da postanem član Vlade’

Poziv premijera da postane član Vlade iznenadio ga je, ali, kako je rekao, bio je počašćen.

“Velika je to stvar, preuzeti ulogu ministra u Vladi Republike Hrvatske. Zahvalan sam predsjedniku Vlade na povjerenju. Brojni su tu izazovi i ne bojim ih se”, rekao je Malenica.

“Vlada je uz vodstvo premijera Andreja Plenkovića pokazala da se dobro nosi s brojnim izazovima. Izdvojio bih stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj, za što se provode jako brojne poticajne mjere. Tu su i Agrokor i Uljanik, gdje je učinjeno sve da se smanje negativne posljedice tih događaja. Uvodi se red u javne financije, Hrvatska ostvaruje proračunski suficit i smanjuje javni dug, a nakon više od šest godina zemlji je vraćen investicijski kreditni rejting, uz snažan gospodarski rast na zdravim temeljima”, rekao je ministar uprave za tportal.