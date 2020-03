MINISTAR UPRAVE NAJAVIO: ‘Mirovine nećemo dirati, ali plaće ćemo možda rezati zbog krize’

‘Što se plaća tiče, činjenica je da smo u određenim ekonomskim izazovima i da ne znamo do kada će trajati ti izazovi’

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović rekao je u petak nakon sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV) da se mirovine neće mijenjati, no da bi plaće zaposlenih mogle proći kroz korekciju zbog utjecaja aktualne krize a koronvirusom.

Aladrović je istaknuo da je sjednica imala samo jednu temu – utjecaj korona virusa na gospodarstvo u Hrvatskoj.

“Poslušali smo stranu Hrvatske udruge poslodavaca kao i stavove triju sindikalnih središnjica iz domene zaštite ekonomskih odnosa i gospodarstva u RH. Iznimno je bitno poticati i odgovornost i solidarnost svih strana u ovom socijalnom dijalogu”, kazao je Aladrović.

Vlada će kroz socijalni dijalog donositi kvalitetne odluke

Dodao je da njegovo ministarstvo odnosno Vlada očekuju da će se kroz socijalni dijalog donositi kvalitetne odluke, a sve u cilju očuvanja radnih mjesta i ekonomije te jednostavnijeg prevladavanja svih problema s kojima se trenutno suočavamo.

Na pitanje je li on pripremao radnu verziju izmjena Zakona o radu, po kojoj bi on trebao biti restriktivniji vezano uz radnička prava, odgovorio je da pandemija uzrokuje duboku krizu, no da se ne zna koliko će ta kriza biti duboka.

Vlada priprema različite verzije propisa

Potvrdio je da su mogući svi scenariji s ekonomske i medicinske strane, kao i da Vlada priprema različite verzije pojedinih propisa te iz domene svih gospodarskih resora sve moguće scenarije u slučaju krize. Isto tako i iz domene radnih odnosa.

“Međutim ono što moram vrlo jasno demantirati, verzija koja se pojavila u medijima, toliko restriktivna verzija nikada ne bi došla pred socijalne partnere… Svaka izmjena zakonodavna ili nekakava drugačija koja bude predložena s naše strane bit će prokomentirana i s poslodavcima i sa sindikatima. Hoće li biti i u kojem opsegu izmjene u pojedinim radno-pravnim odnosima, to ćemo vidjeti kada sagledamo cijelu situaciju i kada vidimo koje sve implikacije na tržište rada ova kriza može donijeti”, istaknuo je Aladrović.

Upitan koliko ljudi mogu biti sigurni da se plaće ili mirovine neće mijenjati, naglasio je da što se tiče mirovina, jedna od temeljnih odrednica u donošenju proračuna i rebalansu proračuna je da primanja za svih 1,24 milijuna umirvoljenika bude stabilno.

“Što se plaća tiče, činjenica je da smo u određenim ekonomskim izazovima i da ne znamo do kada će trajati ti izazovi te kako će se okolina na koju smo orijentirani ekonomski nositi s tim. Iz tog razloga ne bih isključio korekcije primanja, ne bi isključio nikako korekcije u poslovanju brojnih tvrtki, pa tako i korekcije pojedinih plaća”, rekao je Aladrović.

Pozvao je sve poslodavce i radnike i sve one koji djeluju u ovom trenutku u Hrvatskoj na solidarnost i odgovornost, a ta solidarnost po njemu može izgledati i kao određeni trošak ove krize koji će svi snositi.

Mišetić: Trebat će raditi na novom paketu gospodarskih mjera

Predsjednik GSV-a Ivan Mišetić u petak je izjavio kako su dosadašnje mjere Vlade namijenjene za pomoć gospodarstvu dobrodošle, ali je izvjesno da neće biti dostatne i da će trebati raditi na novom paketu mjera.

U izjavi nakon sjednice GSV-a Mišetić je rekao da su jedan od ključnih elemenata današnjih razgovora bile teme vezane uz skup mjera koje je Vlada donijela radi potpore opstojnosti gospodarstva, zadržavanju likvidnosti i razine zaposlenosti.

“Zajedno smo zaključili da je vrlo vjerovatno da te mjere neće biti dostatne za postizanje ciljeva te da ćemo o novom paketu mjera razgovarati zajedno, kao socijalni partneri – Vlada, poslodavci i sindikati, poštujući principe solidarnosti i međusobnog uvažavanja” rekao je Mišetić.

Na novinarski upit jesu li razgovarali o mjerama koje je predložila Maruška Vizek s Ekonomskog instituta, među kojima su stand by aranžman s MMF-om i otpis poreznih davanja, izjavio je da danas nisu o tim detaljima razgovarali.