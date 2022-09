Ministar Radovan Fuchs gostovao je u RTL-u Danas gdje je govorio o novoj školskoj godini. Fuchs je komentirao kako će se pomoći školama po pitanju cijena energenata.

"O mjerama se razgovara, obuhvaćene su općim okvirom i bit će predstavljene sljedeći tjedan. Nitko neće ostati u hladnim učionicama i mjere idu za time da kompenziraju ogroman udar energenata u skladu sa zbivanjima na globalnoj razini", kazao je.

Dodao je da nije opcija da se produže zimski školski praznici u sezoni grijanja. "Radit će se na tome da se ustvari osigura da škole mogu plaćati račune za grijanje kao što je to bilo i do sada", kazao je.

Na pitanje je li bilo riječi o rastu plaća nastavnika, Fuchs je kazao da na ovom sastanku to nije bila tema te da će se to vidjeti u skladu s pregovorima i mogućnostima, a uzevši u obzir ukupnu situaciju.

Jednak standard za sve

Fuchs je komentirao i kada će svi učenici imati jednak standard u Hrvatskoj. "Što se tiče jednosmjenskog odvijanja obrazovnog ciklusa i cjelodnevne nastave, to smo planirali da se ostvari na razini RH do 2027. kad će svi ići u cjelodnevnu nastavu s time da će djeca boraviti ujutro pa eventualno do 15 ili 17 sati popodne. Imat će topli obrok, sve škole će trebati biti pregrađene, izgrađene i dograđene da se omogući topli obrok, dakle kuhinja plus blagovaonica. To je jedan od projekata u reformi obrazovnog sustava kojeg financiramo iz NPOO-a. Čitav niz školskih objekata se mora graditi. Sad će sredinom 10 mjeseca biti objavljen javni poziv za izgradnju i dogradnju novih osnovnih škola koji će biti otvoren permanentno, nema natječaja i brzog prsta nego kako tko bude kompletirao situaciju bit će odobravana sredstva", kazao je.

Osvrnuo se i na slučaj iz Zadra gdje je osnovna škola tražila roditelje da potpišu bjanko zadužnice od 5 tisuća kuna za prehranu, kazavši da će razgovarati sa Zadrom i pročelnikom.

Komentirao je i broj superodlikaša i kako do objektivnijeg ocjenjivanja.

"Ono se mora posložiti samo po sebi. Najbolje učenike znaju ocjenjivati profesori i treba im dati slobodu i ne raditi pritisak na njih. Roditelji moraju shvatiti da pritisak u smislu dobivanja bolje ocjene je medvjeđa usluga samim učenicima. Mjera koja je primijenjena da srednje škole koje to žele mogu uvesti prijamne ispite je pokazala da svi odlikaši nisu jednako odlični", kazao je Fuchs.

Donošenje izmjene i dopuna novog zakona o osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, u njemu će biti čvrsto definirano do kada se ocjene zaključuju, rekao je.