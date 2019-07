MINISTAR U HRVATSKOJ: Stvaraju se kuće i Mercedesi, mijenjaju prostorni planovi, pomaže Crkva… Najbolje od svega? Šefu ništa ne smeta

Lovri Kuščeviću jako je teško objasniti od kuda mu sve kuće i zemljišta na otoku Braču

Premijer Andrej Plenković posljednjih je dana, kako se čini, bio značajno posvećeniji europskim temama i izboru čelnika europskih institucija nego situaciji u Hrvatskoj. U međuvremenu, ministar uprave Lovro Kuščević upao je u čitav niz afera – teško mu je objasniti kako je prikupio nekretnine na otoku Braču gdje je u mjestu Nerežišća bio načelnik.

Premijer, nikoga od njih nije smjenio, a ministar Kuščević je trenutno “na ledu”. Premijer mu načelno izražava podršku, ali sve je više onih, poput koalicijskih partnera, koji traže smjenu. U nastavku smo pobrojali recentne afere ključnih Plenkovićevih ljudi.

Lovro Kuščević

Sve afere ministra uprave teško je i pobrojati. Jedna se niti ne stiša, a već stiže nova. Najnovije otkriće donosi Telegram koji piše kako su firme Kuščevićevog savjetnika došle do 166.641 kvadrata zemljišta te kako je od izmjena prostornog plana Nerežišća najviše je profitirala off-shore hobotnica povezana s glavnim savjetnikom ministra Željkom Holikom.

Kuščević svoju vilu na Braču nije 11 godina upisao u katastar te se ona tamo vodi kao pašnjak. 2011. je dobio dozvolu za gradnju štale, koja odlukama vlasti u Nerežišću (gdje je Kuščević bio načelnik) ubrzo dobiva dozvolu za prenamjenu u stambene ili poslovne zgrade, a Kuščević umjesto štale gradi kuću.

Kuščević je značajno profitirao i od kupoprodaje poslovnog prostora svoje tvrtke koja je otišla u stečaj i ostavila 1,3 milijuna kuna dugova. Njegova supruga Zorana je u Nerežišćima kupila zemljište za 60.000 kuna, a ubrzo Općina kojoj je Kuščević na čelu donosi rješenje o prenamjeni zemljišta koje postaje građevinsko. To je zemljište plaćeno dva eura po kvadratu, a cijena mu nakon ove odluke raste na preko sto eura po kvadratu. Kuščević tvrdi da se izuzeo od donošenja odluke u tom slučaju, a polovicu tog zemljišta supruga Zorana prodala je za 1,5 milijuna kuna. Sve o Kuščevićevim aferama možete pročitati OVDJE.

SLAB PREMIJER I MINISTAR MULJATOR: Plenković se boji imaginarne ‘zvijeri’ koja mu rešeta ministre. A i Lovro mu je odradio puno toga…

Tomislav Tolušić

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić u svoju je imovinsku karticu upisao da mu kuća u Virovitici s okućnicom ima 165 kvadra, a zapravo ima 1587 kvadrata. Pravdao se da je dio toga roštilj u kojem ne živi, a na kraju je promijenio upisanu površinu. No, vrijednost nekretine ostala je ista. Na toj čestici Tolušić nije prijavio još jednu kuću – kazao je kako je 120 kvadrata zapravo roštilj.

Gabrijela Žalac

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije vozeći bez važeće vozačke dozvole u Vinkovcima u ožujku je autom naletjela na djevojčice. Zaboravila ju je produžiti čak tri godine. Nedugo nakon toga u njenom je dvorištu otkriven luksuzni Mercedes vrijedan najmanje 50 tisuća eura. Gabrijela Žalac je kazala kako je to auto njenih roditelja koji ga iznajmljuju. Nije objasnila zašto ga onda vozi njen suprug, a Mercedes je ubrzo nestao. Taj je Mercedes, kasnije je otkriveno, unajmljen od tvrtke Jolly Autoline vlasnika Josipa Stojanovića, koji s državom, pa i Ministarstvom Gabrijele Žalac ima lukrativne ugovore.

Goran Marić

Ministar državne imovine svojedobno je, kao saborski zastupnik sklopio za sebe vrlo dobar posao sa Crkvom. Tom je prilikom sina smjestio u stan vrijedan više milijuna kuna, a on tvrdi da je tamo samo podstanar. Fra Željko Tolić, bivši čelnik Provincijalata Franjevačke provincije Presvetog otkupitelja iz Splita, otkrio je detalje afere sa stanom u Zvonimirovoj ulici u koju su umiješani i franjevci i ministar državne imovine Goran Marić. Kaže kako je motiv cijele zamjene bio plemenit.

“Ne znam tko su bili radnici, a ni koja je firma to radila, je li to radio Goran Marić osobno ili je nekoga angažirao, ili su to radili njegovi prijatelji. Dogovor je bio da će Marić osigurati obnovu fasade i dijela samostana Majke Božje Lurdske u Zagrebu, kako bi se otvorio studentski dom sa devet soba i kuhinjom, a Provincija je njemu dodijelila uništeni, devastirani i posve neupotrebljiv stan u Zvonimirovoj ulici uz financijsku nadoknadu”, rekao je fra Tolić Jutarnjem.

Marić je, kako je otkrio Index, sporni stan u Zvonimirovoj prodao 2011. godine za 930.000 kuna tvrtki Scientia d.o.o. u kojoj je tada odgovorna bila njegova supruga. Oboje su, prema pisanju medija, potpisali kupoprodajni ugovor. Franjevački svećenik tvrdi da ne zna koliko je stajala obnova samostana, ni tko je izvođač radova.