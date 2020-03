MINISTAR TVRDI DA SMO JOŠ DALEKO OD NAJŽEŠĆIH MJERA, ALI OTKRIO I TRENUTNO NAJVEĆI PROBLEM: ‘Tamo situacija eskalira…’

U ovom trenutku ne možemo zabraniti normalno odvijanje svih životnih okolnosti u Republici Hrvatskoj. Stoga se sve takve mjere pomno promišljaju i plasiraju u trenutku kad one daju najbolje i najučinkovitije rezultate, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš

Istra je donijela mjere kojima od sutra zatvara kafiće, a trgovine će raditi do 18 sati. Postoji li mogućnost da se takve mjere donesu na razini cijele Hrvatske?

“Sve restriktivne mjere su dobrodošle jer smanjuju mogućnost zaraze i lokalne transmisije virusa. Međutim, isto tako, u ovom trenutku ne možemo zabraniti normalno odvijanje svih životnih okolnosti u Republici Hrvatskoj. Stoga se sve takve mjere pomno promišljaju i plasiraju u trenutku kad one daju najbolje i najučinkovitije rezultate, kazao je za Dnevnik Nove TV ministar zdravstva Vili Beroš te potvrdio da te mjere ostaju za sada samo u Istri.

‘Mi njima ne možemo zabraniti povratak u Hrvatsku, ali postoje mjere’

Dotakao se i ljudi koji se vraćaju u Hrvatsku.

“Povratak naših državljana iz europskih i svjetskih destinacija svakako doprinosi širenju bolesti i de facto svi zadnji pozitivni bolesnici u Republici Hrvatskoj su upravo takvi – građani koji su doputovali u Hrvatsku od negdje. Mi njima ne možemo zabraniti povratak u našu državu, međutim izvjesno je da postoje mjere koje se adekvatno primjenjuju na našim graničnim prijelazima i koje svima onima koji dolaze iz zaraženih područja ukazuju na potrebu samoizolacije”, kazao je Beroš.

Napomenuo je kako i dalje nema lokalne transmisije koronavirusa.

“U ovom trenutku držimo pod kontrolom sve pozitivne bolesnike kao i njihove kontakte. To je najbolji način da spriječimo širenje bolesti iako nam se događa da ponekad neki od tih kontakata u međuvremenu postanu pozitivni. Međutim, s obzirom na to da su oni zabilježeni, s obzirom na to da se oni prate – to nam olakšava držanje situacije pod kontrolom. U ovom trenutku možemo reći da nema slobodne transmisije virusa unutar naše populacije”, kazao je Beroš za Dnevnik Nove TV.

‘Izvjesno je da će se idućih dana povećavati broj oboljelih’

Na pitanje kada možemo očekivati vrhunac vala epidemije, Beroš navodi da nismo na početku jer epidemija traje.

“Izvjesno je da će se sljedećih dana povećavati broj oboljelih, no ove mjere ukazuju na važnost držanja određenih preporuka samih građana jer, što duže ostanemo u ovoj fazi, to će ukupan rezultat biti bolji”, kazao je ministar zdravstva.

‘Imamo točan plan koje ustanove i na koji način aktivirati da bi pružili adekvatnu obranu’

Upitan je i koliko naš zdravstveni sustav može izdržati u ovakvoj situaciji.

“Nismo ni krenuli s pravom aktivacijom zdravstvenog sustava. Imamo samo 38 oboljelih, to je neznatan broj. Pripremamo se teoretski za ono što nam slijedi i upravo ta aktivacija zdravstvenog sustava je od ključne važnosti. Stoga, danas na sastanku ekspertne skupine Kriznog stožera puno vremena smo potrošili upravo analizirajući talijansku situaciju, sagledavajući sve one momente koji su njima možda bili krizni i mogli su se drugačije odraditi i na osnovu tih iskustava planiramo pomno naše sljedeće postupke. Aktivacija zdravstvenog sustava je od osnovne važnosti – i prostorno i vremenski imamo točan plan koje ustanove i na koji način aktivirati da bi pružili adekvatnu obranu u toj transmisiji”, napominje Beroš.

‘Situacija u Hrvatskoj je u ovom trenutku potpuno pod kontrolom’

Kazao je da veledrogerije imaju dovoljne količine rezervnih lijekova za opskrbu hrvatskog tržišta u sljedećem razdoblju.

“Pratimo situaciju iz sata u sat. Ono što je jako dobro – nemam lokalne transmisije i situacija u Republici Hrvatskoj je u ovom trenutku potpuno pod kontrolom. Ono što mi je najveći problem je zbivanje u Italiji i Španjolskoj jer tamo situacija eskalira. Međutim, pokušavamo analizirati koje su njihovi nedostaci i ispraviti sve to. U ovom trenutku ključno je promišljanje o adekvatnoj aktivaciji hrvatskog zdravstvenog sustava koji je tek na početku tog puta, a trajat će onoliko koliko bude nužno i pripremni smo za sve scenarije”, navodi Beroš.

‘Daleko smo od zatvaranja granica u ovom trenutku’

Ministar je rekao da smo u ovom trenutku još daleko od nekakvih mjera poput zatvaranja granica i stavljanja zemlje u karantenu.

“Imamo samo 38 oboljelih. Nemamo znakove lokalnog širenja. Kako će biti sutra, ne mogu reći. Ako bude potrebno, imamo još čitav niz mjera, no daleko smo od zatvaranja granica u ovom trenutku”, kazao je ministar.

