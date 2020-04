MINISTAR TVRDI DA NAM DOLAZI ‘JEDAN DRUGAČIJI I KONTROLIRANI TURIZAM’: Otkrio je i kada ćemo moći putovati u inozemstvo

Prvi čovjek hrvatskog turizma, ministar Gari Cappelli potvrdio je mogućnost skorog otvaranja granica za putovanja Hrvata u inozemstvo, ali i dolazak stranih turista

Ministar turizma Gari Cappelli prokomentirao je mogućnost pokretanja mobilnosti ljudi unutar Europske unije te omogućavanje putovanja Hrvatima pomoću takozvani COVID-putovnica. Cijela je ideja, zasad, u početnoj fazi, a rok do kojeg bi sve trebalo biti definirano je mjesec dana.

“Ja osobno je ne bi nazivao putovnicom, to je dokument o kojem smo danas razgovarali i oko toga smo se dogovorili i složili da moramo imati zajednički protokol da napravimo mobilnost unutar Europske unije koja želi zajednički rješavati probleme. Mi smo u tom smislu itekako prepoznati, svi su pohvalili da je Hrvatska to kvalitetno kontrolirala. Mi inzistiramo da se što prije riješi mobilnost. Mi o tome razgovaramo, uzeli smo rok od mjesec dana. Da se riješi konkretno kako to raditi. Volje ima, želje ima bez obzira što neke zemlje žele zadržati građane unutar svojih granica. Ljudi žele putovati, mislim da će se neko rješenje naći. To je akcija od kuće do destinacije, to je kontrolirani turizam, drugačijeg rješenja nema”, rekao je Cappelli u RTL Direktu.

Zračni mostovi i cestovni koridori

Rekao je kako bi, ako se postigne dogovor, mogli biti uspostavljeni cestovni koridori, ali i zračni mostovi, kao što su prošloga tjedna predlagali Česi.

“Bili bi mogući koridori cestom, kao i zračni mostovi. Dobit će unaprijed upute kojim koridorom doći a da imaju što manje kontakata. I da znaju gdje mogu stajati”, kaže Cappelli.

Sve članice Europske unije dogovorile su zajednički plan izlaska iz krize. Njime će teško biti definirana putovanja, ali ministar tvrdi kako se, između ostalog, radi o financijama i zaštiti turizma.

“Teško će biti pratiti sve zemlje. Samo zajednički možemo rješavati ovakve probleme. Razgovarali smo o financijskom proračunu do 2027. Dolazimo do onoga što je Hrvatska preporučila 2018., poseban financijski fond da se razvija turizam da bude održiv, planiran, zelen i da ima posebnu financijsku liniju upravo za ovakve događaje”, istaknuo je.

Drugačija turistička slika

Ministar Cappelli je potvrdio da će ovogodišnja turistička slika biti drugačija nego inače, ali i da je vrijeme za drugačiju strategiju samog turizma.

“Sve će biti malo drugačije nego što smo htjeli i planirali. Mi zasad radimo plan da ćemo imati prihoda između 25 i 30 posto, ali u špici. Turizam će biti drugačiji. Izniknut će i nešto dobro iz svega ovoga. Moramo početi raditi na drugačijoj strategiji turizma. Danas su svi govorili o nečemu horizontalnom što potiče gospodarstva. Njemački kolega je za mobilnost unutar naše političke obitelji i da se ne može spriječiti ljude da idu. Visok je BDP utjecaj turizma na ekonomiju”, poručio je ministar.

Na kraju je otkrio kada će Hrvati moći otputovati u inozemstvo: “Ja sam siguran negdje, nadam se da neće doći do eksplozije zaraženih, da ćemo do kraja petog mjeseca moći otići van i da ćemo imati priliku ugostiti ljude. Ali, zaboravimo sve što je do sada bilo, dolazi jedan drugačiji i kontrolirani turizam.”

