MINISTAR TURIZMA OTKRIO: Dogovoreno donošenje protokola za putovanja na razini EU-a

‘Moramo dopustiti maksimalno koliko budemo mogli otvaranje granica, ali uz protokol kako će se to točno provoditi i to moramo onda svi poštivati’, kaže Cappelli

Ministar turizma Gari Cappelli kazao je u ponedjeljak da na razini EU-a mora postojati zajednički plan izlaska iz krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, a on bi između ostalog uključivao donošenje zajedničkog protokola putovanja i svojevrsnu “putovnicu Covid-19”.

Cappelli je to izjavio u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici nakon videokonferencije ministara turizma država članica EU-a na temu utjecaja pandemije koronavirusa na sektor turizma, održane na inicijativu hrvatskog ministra turizma, a u sklopu predsjedanja Hrvatske Vijećem EU-a.

Hrvatski ministar turizma ističe da je zaključak sastanka da mora postojati zajednički plan izlaska iz krize, a da se kroz protokol putovanja, koji uključuje sigurnosni i zdravstveni aspekt, napravi zajednički dokument, nešto poput “putovnice Covid-19”, koji bi vrijedio za sve zemlje EU-a pri odlasku i dolasku turista.

KAKO SE ČINI, STIŽE NAM NOVI ‘DOKUMENT’ ZA PUTOVANJA: Na ljetovanje ćemo ići s Covid-19 putovnicom?

“Moramo dopustiti maksimalno koliko budemo mogli otvaranje granica, ali uz protokol kako će se to točno provoditi i to moramo onda svi poštivati”, kaže Cappelli.

Putovanja bi tako uključivala cestovni, željeznički, plovni i avio promet, a iako se inzistira na donošenju zajedničkog protokola, Cappelli kaže da je dogovor o suradnji moguć i bilateralnim putem.

Otvaranje svojevrsnih turističkih koridora

Cappelli se nada da bi do kraja svibnja mjeseca, barem na bilateralnoj razini, s pojedinim zemljama mogli dogovoriti otvaranje svojevrsnih turističkih koridora, pri čemu već postoji respektabilan broj zainteresiranih zemalja, no pritom je ključno zadovoljavanje sigurnosno-zdravstvenog aspekta, gdje glavnu riječ imaju epidemiolozi.

Kaže da su se pojedine zemlje počele individualno pripremati, a dodaje da je predsjednik Vlade Andrej Plenković već razgovarao s premijerima pojedinih država, uključujući i češkog premijera Andreja Babiša, zainteresiranih za otvaranje granica putem cestovnih ili zračnih koridora.

Cappelli napominje da turizam u prvim prijedlozima višegodišnjeg europskog proračuna do 2027. nije imao istaknutu važnost u pogledu financija, no nakon situacije s Covidom 19 ta se situacija u potpunosti mijenja. “Jedinstveni je stav svih zemalja da će turizam morati imati jedan veliki iskorak u tom proračunu, za razliku od onog što se planiralo”, kaže Cappelli

Navodi i da je turizam ključan u spašavanju i jačanju pojedinih europskih gospodarstava, poput talijanskog i španjolskog, koja poput Hrvatske imaju visok udio turizma u ukupnom BDP-u.

Cappelli je podsjetio i na hrvatsku inicijativu za bolje pozicioniranje turizma u okviru EU, predstavljenu na sastanku ministara turizma u Sofiji 2018. godine. Ta inicijativa je uključivala i formiranje posebnog fonda za turizam, iz razloga eventualnih problema koje bi neke od država mogle imati, poput izbjegličke krize, poplava, a sada pandemije koronavirusa.

Ističe da je dobivena podrška za to i da se pokrenu financijski i svi drugi mehanizmi kako bi turizam zauzeo drugačiju poziciju no što ju je do sada imao.

Turizam predstavlja 10 posto BDP-a EU-a

Na sastanku ministara Cappelli je istaknuo da turizam predstavlja 10 posto BDP-a EU-a, zapošljava ukupno gotovo 12 posto zaposlenih, a uz to je i četvrta izvozna kategorija EU-a čija potrošnja generira više od 400 milijardi eura prihoda.

“Zbog toga je važno poticanje stvaranja zajedničkih rješenja za izlazak iz krize turističkog sektora uzrokovane pandemijom koronavirusa, ali i stvaranje programa i planova za suzbijanje sličnih ugroza u budućnosti. Zbog toga mi je posebno drago što je na sastanku članova Europskog vijeća koji je održan prošlog tjedna usuglašen rad na uspostavi Fonda za oporavak, koji će bit usmjeren na najteže pogođene sektore i zemljopisne dijelove Europi“, kazao je Cappelli, čiju izjavu putem priopćenja prenosi Ministarstvo turizma.

Na sastanku, osim predstavnika svih zemalja članica EU-a, sudjelovali su i povjerenik Europske komisije za unutarnje tržište Thierry Breton, kao i glavni tajnik Svjetske turističke organizacije (UNWTO) Zurab Pololikashvili.

Breton je naglasio kako bi hitne mjere i sredstva koje je Komisija stavila na raspolaganje trebale poduprijeti napore država članica da u kratkom i srednjoročnom razdoblju održe stabilnost. Pozvao je članice da ih iskoriste u potpunosti i osiguraju mogućnosti koje nude za radnike koji su najviše pogođeni trenutnom situacijom.

“Trebat će nam izvanredna sredstva za prevladavanje ove krize. Potreban nam je novi Marshallov plan sa snažnim proračunom EU-a koji bi ubrzao put ka europskom oporavku te jačoj i otpornijoj Uniji”, kazao je Breton

Pololikashvili je pak pozvao Komisiju da prioritizira turizam u okviru plana oporavka EU-a.

Fokus na domaćim turistima

Cappelli je odgovarao i na pitanja novinara, pri čemu je kazao da je Hrvatska turistička zajednica (HTZ) izradila marketinški program za privlačenje i zadržavanje domaćih turista, uključujući i “Cro karticu”, a cilj je da kada se smještajni kapaciteti za 15-20 dana otvore, da se bude spreman za strane, ali pogotovo domaće turiste.

“Itekako se pokušava pronaći što više modela za zadržavanje svih onih koji bi mogli nešto trošiti, da ostanu u Hrvatskoj i da koriste naše blagodati i modele”, kaže Cappelli, dodajući da od ukupne potrošnje u turizmu oko 13 posto otpada na domaće turiste.