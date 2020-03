MINISTAR TURIZMA NAJAVIO: ‘Booking se usporio zbog koronavirusa. Sljedeći tjedan ćemo imati akciju 50 posto za Hrvate’

Kako bi se ublažio udarac na turizam zbog koronavirusa, Ministarstvo povlači određene poteze

Zbog globalne epidemije trpjet će i hrvatski turizam. Uzmemo li obzir činjenicu da nam je to najsnažniji pkretač gospodarstva, ima razloga za brigu. No, čini se kako ministarstvo ipak ima plan kako ublažiti utjecaj epidemije na domaće turističke djelatnike.

Ministar turizma Gari Cappelli kazao je kako je zbog epidemije koronavirusa usporen booking zbog čega imaju akciju za Hrvate. “I mi ćemo snažnije i jače ići s promocijom Hrvatske, hrvatskim državljanima, imat ćemo akciju idući tjedan, da će sve usluge biti 50 posto popusta za naše građane. To je jedna akcija da damo našim turističkim djelatnicima, koji će sigurno imati nekakve minuse” rekao je Cappelli.

“Još smo s brojem turista na nuli od 1. siječnja do danas, no od dana kad se pojavio koronavirus, taj trend se zaustavio, zaustavio se booking, prestali su dolasci iz Koreje, Japana i Kine, američko tržište još nemam pad, no vidi se manjak tih turista. Pripremamo marketinške akcije koje ćemo učiniti, kad struka kaže da možemo ići u jake promocije prema van odnosno prema inozemstvu”, dodao je Cappelli.

