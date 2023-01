Ministar rada i socijalne politike Marin Piletić održao je konferenciju za novinare povodom ''slučaja Zambija'' gdje su četiri hrvatska para uhićena i osumnjičena za trgovinu djece, koju su zapravo pokušali posvojiti u Kongu i dovesti ih u Hrvatsku.

Piletić kaže da će se provjeriti legalnost svih odluka o posvojenjima iz DR Konga.

U Hrvatskoj 131 dijete posvojeno u Kongu

"Morat će biti dodatno provjereni i utvrđena njihova legalnost. Tražit će se dokaz da su posvojitelji upisani u hrvatski registar posvojitelja i ako bude priznat zahtjev, onda ćemo od sudova tražiti da dostave te odluke kako bi smo vršili 6-mjesečni monitoring u tim obiteljima. Ovo nipošto nije greška hrvatskih institucija", rekao je.

Ministar je kazao da je u Hrvatskoj ukupno 131 dijete posvojeno u Kongu,a sva su posvojena od 2012. godine naovamo. Dodao je da obitelji u koje su došla ta djeca nisu bila pod ikakvim nadzorom centara za socijalnu skrb jer, kaže, to nije bilo predviđeno. No, najavio je izmjene zakona kojima će to biti promijenjeno.

Po ministrovim riječima, u Hrvatskoj je još osam parova koji su u postupku posvojenja djece iz Konga, a još nisu otišli u Kongo po djecu.