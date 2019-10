MINISTAR RADA O MOGUĆOJ SUDSKOJ ZABRANI ŠTRAJKA PROSVJETARA: ‘Još nismo u toj fazi, da bismo se dogovorili potrebno je dvoje’

‘Nismo došli u fazu da govorimo o sudskoj zabrani štrajka. Mi smo komunicirali da su to opcije koje su na stolu, ali mi se za te opcije nismo odlučili. Mi želimo riješiti problem, ponudili smo rješenje. Čekamo da druga strana popusti u svojim zahtjevima’, kazao je ministar

Štrajk prosvjetara ušao je u treći tjedan i sve češće se spominje moguća sudska zabrana štrajka. O tom je u Dnevniku Nove TV govorio ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović. Ministar je upitan kada će sjesti za stol s predstavnicima školskih sindikata.

“Kada govorimo o nezadovoljstvu, prošli tjedan smo iskomunicirali ono što predlažemo kao rješenje za to nezadovoljstvo. Predlažemo rješenje koje zadovoljava financijsko traženje sindikata učitelja, osnovnih i srednjih škola, ali i financijske apetite drugih službi. Ali učitelji to ne žele. Oni žele nešto drugo. Mi smo razgovarali s učiteljima koji su u štrajku, u ranijim fazama. Bili smo spremni na dogovor. Nudili smo kompromis. Da bismo se dogovorili, potrebno je dvoje. Potrebno je popustiti malo i sa strane učitelja. Mi smo vrlo svjesno popustili u svojim početnim pozicijama”, objasnio je poziciju Vlade ministar rada.

‘Nismo primijetili da su sindkati spremni ustuknuti’

Ponovio je da svaka strana u pregovorima “mora artikulirati svoje zahtjeve, ali i biti spremna na popuštanje”.

“Ako govorimo o pregovorima, svi moraju malo ustuknuti. Nismo primijetili da su sindikati na to spremni, ali bez obzira na to, ponudili smo rješenje”, rekao je ministar rada.

Predstavnicima sindikata koji su danas spominjali prijetnje sudskom zabranom štrajka, ministar je poručio da u Vladi “ne koriste prijetnje, nego pregovaračke alate” te je još jednom ponovio da druga strana nije spremna na pregovore.

“Nismo došli u fazu da govorimo o sudskoj zabrani štrajka. Mi smo komunicirali da su to opcije koje su na stolu, ali mi se za te opcije nismo odlučili. Mi želimo riješiti problem, ponudili smo rješenje. Čekamo da druga strana popusti u svojim zahtjevima”, kazao je ministar.

‘Žrtva nije Vlada niti učitelji, žrtva su djeca’

Na opasku novinarke da je Vlada podigla plaće čak i onima koji to nisu tražili, ministar rada kazao je da se želi “cijeli dizajn sustava plaća staviti na stol i razgovarati kako taj sustav plaća treba izgledati u budućnosti”.

“Želimo razgovarati o uredbi i dodacima i o temeljnom kolektivnom ugovoru kako bi definirali složenost poslova, kako do ovakvih situacija ne bi dolazilo”, rekao je Aladrović u razgovoru za Novu TV.

Dodao je da ne zna koliko će sve to koštati, ali je uvjeren da će to sigurno dugoročno donijeti stabilnost sustava. Rekao je i da će se to pokušati financirati iz fondova EU.

Potom je ministar rada još jednom ponovio da sindikati ne pristaju na rješenje koje im nudi Vlada.

“Možemo još vidjeti koje su mogućnosti, ali moramo biti svjesni da druga strana ima svoje financije kakve su tražili na početku zadovoljene. Dakle povećanje plaća koje je traženo u bruto i neto iznosu je ispoštovano s našim prijedlogom i očekujemo da druga strana na to reagira malo pozitivnije. Mi možemo čekati, ali ovdje nije žrtva Vlada niti učitelji, ovdje su žrtva djeca. Svako

odgađanje nastave nosi sa sobom neke posljedice”, rekao je ministar rada za Novu TV.

