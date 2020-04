MINISTAR RADA: ‘Nije šala, gotovo pola milijuna ljudi je na minimalcu. Mirovine i socijalna davanja su zadnja linija obrane, ali…’

Aladrović: ‘Nije šala, gotovo pola milijuna ljudi je na minimalcu, 480 tisuća zaposlenika je u ovom trenutku prijavljeno na minimalac, odnosno 3250 kuna, preko 80 tisuća poduzetnika’

Oko pola milijuna ljudi je na minmalcu ili je dobilo otkaz, prve uplate stižu, ali i onima koji ih nisu tražili, pa i više od minimalca. Gostujući na RTL-u ministra rada Josip Aladrović kaže da to “nije šala”.

“Nije šala, gotovo pola milijuna ljudi je na minimalcu, 480 tisuća zaposlenika je u ovom trenutku prijavljeno na minimalac, odnosno 3250 kuna, preko 80 tisuća poduzetnika. S obzirom na izuzetno velik broj priljeva odlučili smo uzbrzanim tempom isplaćujemo te novčane naknade kako bismo do 15. travnja isplatili sve naknade za ožujak.

U tome je došlo do određenih preklapanja i isplata prema poduzetnici koje su uvećane ili nešto umanjene, no to nije velik broju. Kroz travanj i svibanj ćemo dovršiti dokumentaciju, potpisati sa svima ugovore, iskorigirati ako je došlo do preplate ili manjka uplate i tu nitko ne treba brinuti. Poslodavci su svjesni koliko su zaposlenika prijavili i ukoliko je došlo do tih tehničkih poteškoća vrlo brzo ćemo to ispraviti”, rekao je Aladrović.

MAJA GRBA-BUJEVIĆ O NOVOJ ODLUCI STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE: ‘Idućih tjedan dana bit će izazovno’

Mogu li se vratiti otpušteni radnici?

Na pitanje mogu li poslodavci otpuštene radnike vratiti na posao i dobiti minimalne plaće od države te pod kojim je uvjetima to moguće, Aladrović je odgovorio: “Krajem ovog tjedna i tijekom vikenda smo otvorili razgovore s udrugama, nakon predstavljanja drugog paketa mjera Vlade za pomoć gospodarstvu, kad su poduzetnici shvatili koji je obujam mjera, neki su se počeli prijavljivati s idejama da retroaktivno isplaćujemo neke naknade, no sutra tijekom dana će Upravno vijeće HZZ-a, dakle provedbeno tijelo donijeti kriterije po kojima se to može ostvariti.

Ono što je ideja je ako netko želi vratiti svoje djelatnike da se isplati naknada za travanj i svibanj, ako postoji za to potreba. To neće biti moguće za ožujak. Detaljne kriterije ćemo sutra izdefinirati i bit će objavljeni na našim web stranicama, tako da će se svi moći informirati”.

ZNANSTVENICI SU ZBUNJENI – ZDRAVI I MLADI TAKOĐER UMIRU OD KORONAVIRUSA: Zasad imaju dva objašnjenja ove zagonetke

Rezovi u javnom sektoru

Što se tiče rezova u javnom sektoru, Aladrović kaže da je za idući tjedan najavljena sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća, na kojem će s poslodavacima i sindikatima pokušati doći do konsenzusa gdje su sve uštede moguće i tko bi se koliko trebao odreći. “To pitanje nije jednostavno urediti, postoje potpisani kolektivni ugovori, ali ja očekujem prihvaćanje situacije od strane predstavnika radnika. Očekujem dogovor”.

Što se tiče toga kome bi se točno moglo rezati, Aladrović je odgovorio da će se prva ponuda predstaviti prvo socijalnim partnerima. “Nakon toga ćemo vidjeti kakve su pozicije. Vidimo signale da su sindikati spremni za određene korekcije, koliki će prijedlog korekcija biti s naše strane, a koliki prijedlog su spremni prihvatiti to ćemo vidjeti”, rekao je.

Podsjetio je da se Vlada odrekla plaća za ožujak, a očekuje da će se dijela primanja odreći i velik broj dužnosnika. “Ako pitate za dužnosnike, Vlada se odreknula plaće za ožujak, to je bio čin solidarnosti, prije svega zbog potresa u Zagrebu, što se tiče korekcija, ja očekujem da će i dužnosnici biti u krugu onih koji će se odreći dijela. Moramo svojim primjerom pokazati kolika je dubina ove krize i da svi moramo se odreći”, kazao je Aladrović.

HDZ JE HRVATIMA OPET PRVI IZBOR: Jedan političar zabilježio je nezapamćen rast, ovo se nije dogodilo 16 godina; Došlo je i do velikog obrata u društvu

Moguće skraćivanje radnog tjedna

Na pitanje jesu li mirovine sigurne, Aladrović, kaže da zasad jesu. “I ranije smo komunicirali da su mirovine i socijalna davanja zadnja linija obrane. I kratkoročno i srednjeročno, a usudio bih se reći i dugoročno sigurno, međutim, vidjet ćemo kako će se dalje odvijati situacija, ono što je nepredvidivo je koliko će kriza trajati. Za mirovine nam je potrebno oko 3,5 milijardi kuna na mjesec.”

Najavio je i razgovore s mirovinskim fondovima: “Recimo da mirovinski fondovi su oni s kojima ćemo razgovarati na koji način se može dodatno aktivirati njih u ovom trenutku, ali nacionalizaciju ne bih spominjao”.

Jedna od opcija je i smanjivanje radnog tjedna na četiri dana. “Jedna od ideja koje su se rodile u ovoj komunikaciji jest i skraćivanje radnog tjedna. U ovom trenutku smo se odlučili ići na mjere koje smo predstavili prošli tjedan. One se na neki način isključuju, no tu ideju u srednjem periodu ne bih isključio”, rekao je Aladrović.

EKONOMISTICA SECIRALA NOVI PAKET: Što za radnike i poslodavce znači novi minimalac, otpis poreza i zašto je vrijeme i za vertikalne mjere

Sve o koronavirusu u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pročitati OVDJE.